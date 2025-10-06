Retro buli
2 órája
Retro buli: Óriási Lord és EDDA koncert volt Győrváron, retro fotókon hoztuk el újra
2012-ben rendezték meg a 2. Birkás Pálinkafesztivált Győrváron, ahol a Lord és az EDDA is fergeteges koncertet adott. Retro képgalériánkban felidézzük a bulit. Ott voltál te is?
Retro galéria - 2. Birkás Pálinkafesztivál, Lord és EDDA koncertFotók: VN-archív
Ezt ne hagyja ki!Pünkösdi Fesztivál
2023.05.27. 08:30
Videó, fotók - Pataky Attila és a sárga bőrdzseki - Képeken az EDDA koncert Gencsapátiban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre