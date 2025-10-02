október 2., csütörtök

Vallomás

56 perce

Robbie Williams bevallotta: Tourette-szindrómával él, pánik fogja el a színpadon

Címkék#Robbie Williams#tourette#szindróma

Őszinte vallomást tett a brit popsztár. Robbie Williams elárulta: Tourette-szindrómával diagnosztizálták, és bár jól együtt tud élni a tünetekkel, a színpadi fellépések még mindig pánikot váltanak ki belőle.

Vaol.hu

A Tourette-szindróma egy neurológiai rendellenesség, amelyet motoros és vokális tikkek jellemeznek. Az elmúlt években több híresség is nyíltan beszélt állapotáról – például Billie Eilish –, most pedig Robbie Williams is megosztotta saját tapasztalatait - írta meg az osztrák Kurier.

Robbie Williams őszintén vallott mentális problémájáról
Fotó: Kevin Payravi / Forrás: Wikipedia Free

Robbie Williams Tourette-szindrómás

A „I'm ADHD! No You're Not” című podcastban a 50 éves énekes úgy fogalmazott:

 „Most tudtam meg, hogy Tourette-em van, de nem feltűnő. Ezek tolakodó gondolatok, amik időről-időre rám törnek. Legutóbb, amikor az utcán sétáltam, rájöttem, hogy ezek a gondolatok valójában a szindróma tünetei.”

Williams elmondása szerint a kényszeres, erőszakos gondolatok sokszor olyan intenzívek, hogy még a tízezres tömegek szeretete és rajongása sem képes elnyomni őket. 

„Azt hinné az ember, hogy amikor egy stadion tele van emberekkel, akik szeretetet árasztanak feléd, az majd eltereli a figyelmed. De bármi is zajlik bennem, nem hallom, nem tudom befogadni.”

Retteg a turnéktól

A sztár hozzátette, hogy máig retteg a turnéktól és a fellépésektől: „Nagyon bonyolult a viszonyom a koncertezéssel. Mindenki azt hiszi, hogy amikor turnéra indulok, izgatott vagyok. Pedig nem. Pánikba esem. Valódi, bénító pánikot érzek.” - vallotta be az énekes.

Robbie Williams azt is elárulta, nemrég autizmus-tesztet csináltatott, amely ugyan negatív lett, de kimutatták, hogy bizonyos autisztikus vonások jellemzők rá. Ezek, valamint a szorongásai akkor erősödnek fel, amikor el kell hagynia biztonságos közegét.

 

