október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

28 perce

Meghalt Sam Rivers, a Limp Bitzkit basszusgitárosa

Címkék#Sam Rivers#Limp Bizkit#basszusgitáros

Sokan gyászolják a zenészt.

Vaol.hu

Tragikus hirtelenséggel, 48 éves korában meghalt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa.

meghalt Sam Rivers, a Limp Bitzkit basszusgitárosa
Meghalt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa
Forrás: Shutterstock

Meghalt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa

Halálhírét a zenekar október 18-án hozta nyilvánosságra, azt, hogy miben halt meg Sam Rivers, nem közölték. A hosszú búcsúüzenetet Fred Durst, Wes Borland, John Otto és DJ Lethal, a zenekar tagjai közösen írták alá - szúrta ki a Bors. Sam Rivers a Limp Bizkit egyik alapító tagja volt, a zenekar a 90-es évek végi, 2000-es évek eleji alternatív és nu-metal szcéna megkerülhetetlen formációja.

Limp Bizkit Vasban?

Amikor megkérdeztük olvasóinkat, milyen együtteseket látnának szívesen vármegyénkben, sokan említették egyebek mellett a Limp Bizkitet is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu