meghalt Sam Rivers, a Limp Bitzkit basszusgitárosa

Tragikus hirtelenséggel, 48 éves korában meghalt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa.

Forrás: Shutterstock

Halálhírét a zenekar október 18-án hozta nyilvánosságra, azt, hogy miben halt meg Sam Rivers, nem közölték. A hosszú búcsúüzenetet Fred Durst, Wes Borland, John Otto és DJ Lethal, a zenekar tagjai közösen írták alá - szúrta ki a Bors. Sam Rivers a Limp Bizkit egyik alapító tagja volt, a zenekar a 90-es évek végi, 2000-es évek eleji alternatív és nu-metal szcéna megkerülhetetlen formációja.

Limp Bizkit Vasban?

Amikor megkérdeztük olvasóinkat, milyen együtteseket látnának szívesen vármegyénkben, sokan említették egyebek mellett a Limp Bizkitet is.