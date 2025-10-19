Gyász
1 órája
Meghalt Sam Rivers, a Limp Bitzkit basszusgitárosa
Sokan gyászolják a zenészt.
Tragikus hirtelenséggel, 48 éves korában meghalt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa.
Halálhírét a zenekar október 18-án hozta nyilvánosságra, azt, hogy miben halt meg Sam Rivers, nem közölték. A hosszú búcsúüzenetet Fred Durst, Wes Borland, John Otto és DJ Lethal, a zenekar tagjai közösen írták alá - szúrta ki a Bors. Sam Rivers a Limp Bizkit egyik alapító tagja volt, a zenekar a 90-es évek végi, 2000-es évek eleji alternatív és nu-metal szcéna megkerülhetetlen formációja.
