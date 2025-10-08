október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Könyv

2 órája

Krimi a jövőből (vagy mégsem?): Szántó Dániel bemutatta A három törvényt

Címkék#RTL#Szombathely#Szántó Dániel#Huller Ákos#könyvbemutató#víztorony

Hazai pályán, a szombathelyi Víztoronyban mutatták be a szerzőlegújabb regényét, A három törvényt. Szántó Dániellel a regényről és Az Árulókról is beszélgettünk.

Polgár Patrícia

Nemrégiben különleges irodalmi esttel várták az olvasókat Szombathelyen: a Víztoronyban tartották A három törvény című új regény bemutatóját, ahol a résztvevők személyesen is találkozhattak az íróval, Szántó Dániellel. A népszerű krimik szerzője ezúttal a közeljövő Bécsébe repíti olvasóit, ahol a mesterséges intelligencia nem csupán technológiai kérdés, hanem mélyen emberi dilemmákat is felvet.

Szántó Dániel Szombathelyen, a Víztoronyban mutatta be legújabb regényét
Szántó Dániel Szombathelyen, a Víztoronyban mutatta be legújabb regényét
Fotó: Cseh Gábor

Szántó Dániel szerint az MI nemcsak a munkát, hanem az érzéseket is átalakítja

– Pár éve még alig beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, most pedig már a mindennapi életünk szerves részét képezi. Ha valamilyen információra van szükségünk, elsők között jut eszünkbe az MI – mondta Szántó Dániel, aki szerint a technológia akkor válik igazán ijesztővé, ha testet is ölt. – Én nem elsősorban a munkahelyekkel kapcsolatos aggodalmakra gondolok, hanem a társas kapcsolatokra gyakorolt hatását emeltem bele a történetbe. Mi történik akkor, ha egy barátot vagy barátnőt vált ki az MI? Ha a technológia lesz az, akivel megosztjuk a legmélyebb érzéseinket? Érezhetünk-e szerelmet emberszerű gépek iránt? – tette fel a kérdést. A szerző szerint a témaválasztás nemcsak időszerű, hanem izgalmas terep egy krimi számára is. A három törvény főhőse, Várnay Benett a 2010-es évek második feléből ismert karakter, aki hosszú idő után tér vissza. – Ehhez hasonló visszatérésre nem sok példa akad a szórakoztató irodalomban – mondta az író. – Ő az egyetlen, aki a korábbi történetekből ismerős lehet, de mind a cselekmény, mind a szereplők újak.

A bemutatón Huller Ákos is részt vett, akit Szántó Dani külön kért fel arra, hogy olvasson fel néhány részletet a könyvből. – Ákos nagyon különleges orgánummal rendelkezik, a közönség pedig láthatóan élvezte a közös fellépést – mondta az író.

Dani Huller Ákost kérte fel, hogy felolvasson a regényből
Fotó: Cseh Gábor

Túl sok az elhibázott lépés Az Árulók új évadában – mondja a korábbi játékos

A közönség számára nem volt ismeretlen a két szereplő együttműködése: korábban az RTL Az árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorában tűntek fel együtt. Szántó Dániel az idei évadról is elárulta véleményét: 

Igen, követem a műsort, de igyekszem kellő távolságtartással figyelni az eseményeket. Nem akarok a kanapén ülve ítélkezni a játékosok döntései felett. Mindenesetre a saját tapasztalatom alapján sok az elbaltázott lépés a játékosok részéről. Nem mindig az a gyanús, aki elszólja magát – sokkal inkább az, aki túl nyugodt. Ezt már illene megtanulni így a sokadig évad után

 – jegyezte meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu