Krimi a jövőből (vagy mégsem?): Szántó Dániel bemutatta A három törvényt

Nemrégiben különleges irodalmi esttel várták az olvasókat Szombathelyen: a Víztoronyban tartották A három törvény című új regény bemutatóját, ahol a résztvevők személyesen is találkozhattak az íróval, Szántó Dániellel. A népszerű krimik szerzője ezúttal a közeljövő Bécsébe repíti olvasóit, ahol a mesterséges intelligencia nem csupán technológiai kérdés, hanem mélyen emberi dilemmákat is felvet.

Szántó Dániel Szombathelyen, a Víztoronyban mutatta be legújabb regényét

Fotó: Cseh Gábor

Szántó Dániel szerint az MI nemcsak a munkát, hanem az érzéseket is átalakítja

– Pár éve még alig beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, most pedig már a mindennapi életünk szerves részét képezi. Ha valamilyen információra van szükségünk, elsők között jut eszünkbe az MI – mondta Szántó Dániel, aki szerint a technológia akkor válik igazán ijesztővé, ha testet is ölt. – Én nem elsősorban a munkahelyekkel kapcsolatos aggodalmakra gondolok, hanem a társas kapcsolatokra gyakorolt hatását emeltem bele a történetbe. Mi történik akkor, ha egy barátot vagy barátnőt vált ki az MI? Ha a technológia lesz az, akivel megosztjuk a legmélyebb érzéseinket? Érezhetünk-e szerelmet emberszerű gépek iránt? – tette fel a kérdést. A szerző szerint a témaválasztás nemcsak időszerű, hanem izgalmas terep egy krimi számára is. A három törvény főhőse, Várnay Benett a 2010-es évek második feléből ismert karakter, aki hosszú idő után tér vissza. – Ehhez hasonló visszatérésre nem sok példa akad a szórakoztató irodalomban – mondta az író. – Ő az egyetlen, aki a korábbi történetekből ismerős lehet, de mind a cselekmény, mind a szereplők újak.

A bemutatón Huller Ákos is részt vett, akit Szántó Dani külön kért fel arra, hogy olvasson fel néhány részletet a könyvből. – Ákos nagyon különleges orgánummal rendelkezik, a közönség pedig láthatóan élvezte a közös fellépést – mondta az író.

Dani Huller Ákost kérte fel, hogy felolvasson a regényből

Fotó: Cseh Gábor

Túl sok az elhibázott lépés Az Árulók új évadában – mondja a korábbi játékos

A közönség számára nem volt ismeretlen a két szereplő együttműködése: korábban az RTL Az árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorában tűntek fel együtt. Szántó Dániel az idei évadról is elárulta véleményét:

Igen, követem a műsort, de igyekszem kellő távolságtartással figyelni az eseményeket. Nem akarok a kanapén ülve ítélkezni a játékosok döntései felett. Mindenesetre a saját tapasztalatom alapján sok az elbaltázott lépés a játékosok részéről. Nem mindig az a gyanús, aki elszólja magát – sokkal inkább az, aki túl nyugodt. Ezt már illene megtanulni így a sokadig évad után

– jegyezte meg.