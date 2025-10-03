Egyszerre forrósodik fel három vasi fürdő: itt a nagyszabású szaunás hétvége

Itt a Szaunázók Hétvégéje, amelyen több mint harminc hazai fürdő kínál különleges szaunás programokat az érdeklődőknek. A Magyar Fürdőszövetség és tagszervezetei immár nyolcadik alkalommal szervezik meg az eseményt, amelyre a hűvösebb őszi napokon egyre többen vágynak. A szaunázás nemcsak kellemes kikapcsolódás, hanem az immunrendszert erősítő, stresszoldó és méregtelenítő hatása miatt is sokak kedvence.

Itt a Szaunázók Hétvégéje - Vasban is

Forrás: Illusztráció/Freepik

Szaunázók Hétvégéje: egy hétvége, amikor az egész ország együtt izzad

A hétvége egyik különlegessége, hogy a részt vevő 34 fürdő szabadon állíthatja össze saját programját, ugyanakkor október 4-én délután 16 órakor egy közös, tematikus szaunaszeánszot tartanak országszerte. Így bárhol is választják a vendégek a forró kabint, ugyanazt az élményt élhetik át egy időben.

Vas megyében három helyszín csatlakozott a rendezvényhez: a Bükfürdő Thermal & Spa, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, valamint a Szentgotthárd Spa & Wellness. Ezekben a fürdőkben nemcsak a szokásos szaunaprogramok várják a látogatókat, hanem különleges szeánszok és közösségi élmények is.

A szervezők célja, hogy minél többen felfedezzék a szaunázás jótékony hatásait, és ne csak a nyári fürdőszezonban, hanem ősszel és télen is ellátogassanak a fürdőkbe. Az országos program részletes kínálata és a csatlakozó fürdők listája elérhető a Magyar Fürdőszövetség hivatalos oldalán.

Nemrégiben a vasi wellnessek kínálatából szemezgettünk, ezekben a szaunán túl is rengeteg kezelés vár bennünket.