Októberben sztárparádé vár Vasban – Ákos, Liptai Claudia és Zorán is érkezik
Összefuthatunk többek között Zoránnal, Ákossal, Liptai Claudiával, de érkezik Mező Misi, Thuróczy Szabolcs, Gundel Takács Gábor, Lagzi Lajcsi és Vujity Tvrtko is. Koncertek, önálló estek, talk show-k és színházi előadások színesítik az őszi hónapot. Igazi sztárfelhozatalra számíthatunk októberben Vasban!
Koncertektől a színházi estekig, talk show-któl a kvízekig minden műfaj képviselteti magát októberben. A hónap során olyan ismert előadók és sztárok érkeznek, mint Zorán, Ákos, Liptai Claudia, az Analog Balaton, Mező Misi vagy Thuróczy Szabolcs – mindannyian más-más hangulatot hoznak a vármegyébe. Mutatjuk, kikkel futhatunk össze októberben!
Sztárok Vasban - októberi kínálat
Október 4-én és 5-én a Cáki Gesztenyés Gasztro Fesztivál nyitja az őszi programsorozatot a Pincesoron: nemzetiségi programok, népzenei koncertek és kézműves vásár várja a látogatókat, október 4-én 17 órától pedig az X-faktor harmadik szériájának győztese, Oláh Gergő is színpadra lép.
Október 5-én a diszkó aranykorának legnagyobb slágerei kelnek életre három színésznő fantasztikus előadásban: Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit gondoskodik a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legnagyobb slágereiről, élő zenével és látványos show-elemekkel az AGORA-ban vasárnap, 19 órától.
Október 8-án a L’odore di Napoli étterem is különleges estét kínál: A Kirakat beszélgetések talkshow sorozat következő vendége Lagzi Lajcsi, az ismert zenész és trombitás. A beszélgetés során szó lesz pályafutásáról, életének fordulatairól, a zene iránti szenvedélyéről.
Október 10-én, pénteken Lakatos László önálló stand-up előadásával érkezik Sárvárra a Spirit Hotelbe, a humor kedvelőinek. Október 11-én a szombathelyi MMIK-ban ünnepli 25 éves jubileumát a 30Y, akik klubturnéjuk részeként térnek vissza a városba. Ugyanezen a napon a Végállomás Klubban dübörög a rock: a Pokolgép és a Radar hozza a kemény riffeket.
- Ezen a hétvégén rendezik meg a Velemi Gesztenyenapokat, ahol szintén összefuthatunk hírességekkel: Máhr Vi, Törőcsik Mari unokája nyitja a műsort, majd a Sons Left Behind után a retro jegyében Dobrády Ákos és Inti lép színpadra a TNT slágereivel.
Október 13-án este a szórakozás két nagy névvel folytatódik: a szombathelyi AGORA–MSH-ban Zorán koncertjére teltház várható, míg a Művészeti Népfőiskolában Ónodi Eszter adja elő Litkai Gergely Burn Out Baby című monokomédiáját.
Október 15-én Liptai Claudia érkezik Körmendre a Batthyány Örökségközpontba. A színésznő saját estjével, a Klauságok-kal készül, ahol öniróniával, humorral és személyes történetekkel szórakoztatja a közönséget. Ezen kívül Celldömölkön a stand-upos Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté közös előadása, Mi bajunk lehet?, várja az érdeklődőket.
Október 18-án szombaton több helyszínen is zajlik a sztárparádé: Körmenden a Brandnyúl koncertezik a Batthyány Örökségközpontban, Szombathelyen Ákos közönségtalálkozóval egybekötött vetítést tart Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmjéből, Kőszegen pedig Vujity Tvrtko motivációs előadása várja a közönséget a várszínházban.
Október 22-én az AGORA–Savaria Filmszínházban Mező Misi adja elő Mesélő című estjét, ahol a Magna Cum Laude énekese gyermekkori történeteit idézi fel a hozzájuk kapcsolódó dalokkal.
Október 24-én a Spirit Hotel Szalonjában Szabó Ádám lép színpadra a Váradi Style Trió kíséretével, október 27-én a Weöres Sándor Színházban Thuróczy Szabolcs mesél életéről Egy életem című előadásában.
A hónap utolsó nagy eseménye október 28-án a Spirit Hotel konferenciatermében Gundel Takács Gábor kvízestje, ahol minden résztvevő próbára teheti tudását és garantált a jó hangulat.