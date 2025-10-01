Októberben sztárparádé vár Vasban – Ákos, Liptai Claudia és Zorán is érkezik

Koncertektől a színházi estekig, talk show-któl a kvízekig minden műfaj képviselteti magát októberben. A hónap során olyan ismert előadók és sztárok érkeznek, mint Zorán, Ákos, Liptai Claudia, az Analog Balaton, Mező Misi vagy Thuróczy Szabolcs – mindannyian más-más hangulatot hoznak a vármegyébe. Mutatjuk, kikkel futhatunk össze októberben!

Októberi sztárparádé Vasban: mutatjuk, kikkel futhatunk össze!

Forrás: VN

Sztárok Vasban - októberi kínálat

Október 4-én és 5-én a Cáki Gesztenyés Gasztro Fesztivál nyitja az őszi programsorozatot a Pincesoron: nemzetiségi programok, népzenei koncertek és kézműves vásár várja a látogatókat, október 4-én 17 órától pedig az X-faktor harmadik szériájának győztese, Oláh Gergő is színpadra lép.

Október 5-én a diszkó aranykorának legnagyobb slágerei kelnek életre három színésznő fantasztikus előadásban: Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit gondoskodik a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legnagyobb slágereiről, élő zenével és látványos show-elemekkel az AGORA-ban vasárnap, 19 órától.

Október 8-án a L’odore di Napoli étterem is különleges estét kínál: A Kirakat beszélgetések talkshow sorozat következő vendége Lagzi Lajcsi, az ismert zenész és trombitás. A beszélgetés során szó lesz pályafutásáról, életének fordulatairól, a zene iránti szenvedélyéről.

Október 10-én, pénteken Lakatos László önálló stand-up előadásával érkezik Sárvárra a Spirit Hotelbe, a humor kedvelőinek. Október 11-én a szombathelyi MMIK-ban ünnepli 25 éves jubileumát a 30Y, akik klubturnéjuk részeként térnek vissza a városba. Ugyanezen a napon a Végállomás Klubban dübörög a rock: a Pokolgép és a Radar hozza a kemény riffeket.

Ezen a hétvégén rendezik meg a Velemi Gesztenyenapokat, ahol szintén összefuthatunk hírességekkel: Máhr Vi, Törőcsik Mari unokája nyitja a műsort, majd a Sons Left Behind után a retro jegyében Dobrády Ákos és Inti lép színpadra a TNT slágereivel.

Október 13-án este a szórakozás két nagy névvel folytatódik: a szombathelyi AGORA–MSH-ban Zorán koncertjére teltház várható, míg a Művészeti Népfőiskolában Ónodi Eszter adja elő Litkai Gergely Burn Out Baby című monokomédiáját.

Október 15-én Liptai Claudia érkezik Körmendre a Batthyány Örökségközpontba. A színésznő saját estjével, a Klauságok-kal készül, ahol öniróniával, humorral és személyes történetekkel szórakoztatja a közönséget. Ezen kívül Celldömölkön a stand-upos Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté közös előadása, Mi bajunk lehet?, várja az érdeklődőket.

Október 18-án szombaton több helyszínen is zajlik a sztárparádé: Körmenden a Brandnyúl koncertezik a Batthyány Örökségközpontban, Szombathelyen Ákos közönségtalálkozóval egybekötött vetítést tart Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmjéből, Kőszegen pedig Vujity Tvrtko motivációs előadása várja a közönséget a várszínházban.