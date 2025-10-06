október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Recept

49 perce

Tűzoltók a konyhában: vasi borzas sül a szirénák árnyékában - videó

Címkék#Vasi ételek#Fejér megye#tűzoltó#gasztronómia

Egy TikTok-videó mutatja be, hogyan készül a vasi borzas a Fejér megyei tűzoltóságon két riasztás között. A videó főszereplői azok a tűzoltók, akik a serpenyő mellett is helytállnak.

Vaol.hu

A tűzoltók mindennapjai nemcsak a riasztásokról szólnak: a Fejér megyei laktanyában a konyha is fontos helyszín. A TikTok-videón látható, ahogy a szolgálatban lévő tűzoltók jellegzetes vasi ételt, a borzast készítik el, miközben mindig készen állnak a beavatkozásra.

Tűzoltók a konyhában: vasi borzas sül a szirénák árnyékában - videó
Tűzoltók a konyhában: vasi borzas sül a szirénák árnyékában - videó
Forrás: Tiktok

Az elkészült borzas nemcsak a szemet gyönyörködteti, de a tűzoltó csapat számára is igazi energiaforrás két riasztás között. A videó rövid, mégis különleges betekintést enged a tűzoltók hétköznapjaiba, ahol a szakmai fegyelem és a humor, valamint a hagyományos vasi ízek együtt jelennek meg. TikTok-videó nemcsak a gasztronómia kedvelőit, hanem azokat is megfogta, akik kíváncsiak a tűzoltók életének emberi, hétköznapi oldalára.

A szorgos tűzoltókról készült videó itt érhető el:

@kubukubu01 A kihívás mostani részében a Vas vármegye ételét készítettük el a vasi borzast ami egy roppant finom étel nagyon könnyű elkészíti nem okoz gondod ennek az ételnek a főzese ebédre senkinek reméljük jól készítettük el #fyp #foruyou #fireman#viral #tiktokviral ♬ eredeti hang - Sándor Kaszás

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu