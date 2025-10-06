A tűzoltók mindennapjai nemcsak a riasztásokról szólnak: a Fejér megyei laktanyában a konyha is fontos helyszín. A TikTok-videón látható, ahogy a szolgálatban lévő tűzoltók jellegzetes vasi ételt, a borzast készítik el, miközben mindig készen állnak a beavatkozásra.

Tűzoltók a konyhában: vasi borzas sül a szirénák árnyékában - videó

Forrás: Tiktok

Az elkészült borzas nemcsak a szemet gyönyörködteti, de a tűzoltó csapat számára is igazi energiaforrás két riasztás között. A videó rövid, mégis különleges betekintést enged a tűzoltók hétköznapjaiba, ahol a szakmai fegyelem és a humor, valamint a hagyományos vasi ízek együtt jelennek meg. TikTok-videó nemcsak a gasztronómia kedvelőit, hanem azokat is megfogta, akik kíváncsiak a tűzoltók életének emberi, hétköznapi oldalára.

A szorgos tűzoltókról készült videó itt érhető el: