Program
2 órája
Vujity Tvrtko csapolja a sört az egyik vasi étteremben
Vujity Tvrtko mellett Keller Ákos is ott lesz.
Vasárnap 100. alkalommal rendezi meg Sunday Brunch programját az egyik büki étterem. A jubileumi alkalmon lesz vendég Vujity Tvrtko is.
Vujity Tvrtko Bükre érkezik
Mint az étterem oldaláról kiderül, az ünnepi programok mellett adományt is gyűjtenek a nemrégiben 25. születésnapját ünneplő büki mentőállomásnak is. Két közéleti szereplő is a nemes cél mellé állt, pultozni, csapolni és kiszolgálni fog a nap folyamán az étteremben Vujity Tvrtko író, újságíró és Keller Ákos kosárlabdázó is.
