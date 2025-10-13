október 13., hétfő

Vujity Tvrtko csapolja a sört az egyik vasi étteremben

Vujity Tvrtko mellett Keller Ákos is ott lesz.

Vasárnap 100. alkalommal rendezi meg Sunday Brunch programját az egyik büki étterem. A jubileumi alkalmon lesz vendég Vujity Tvrtko is.

A jubileumi alkalmon lesz vendég Vujity Tvrtko is.
Vujity Tvrtko Bükre érkezik

Mint az étterem oldaláról kiderül, az ünnepi programok mellett adományt is gyűjtenek a nemrégiben 25. születésnapját ünneplő büki mentőállomásnak is. Két közéleti szereplő is a nemes cél mellé állt, pultozni, csapolni és kiszolgálni fog a nap folyamán az étteremben Vujity Tvrtko író, újságíró és Keller Ákos kosárlabdázó is.

 

 

