2 órája
Bükön csapolt sört Vujity Tvrtko és Keller Ákos - fotók
Az egyik büki étteremben a vasárnapi ebédidőben Keller Ákos a Falco KC kosárlabdázója, valamint Vujity Tvrtko író-riporter csapolta, szolgálata fel az étekhez kért sört. Az akció jótékonysági is volt, az idén 25 éves helyi mentőállomást támogatták.
Az egyik büki étteremben vasárnap tartották meg a századik vasárnapi büféebédet. A jubileum kapcsáén két neves személyiséget is a városba csábítottak, és „munkára fogtak”. Persze, ezt utóbbit ők egyáltalán nem bánták, szívesen tettek eleget a felkérésének. Az egyik sörcsapánál Keller Ákos, a Falco KC kiválósága, a másiknál pedig Vujity Tvrtko író-riporter állt.
Vujity Tvrtko Kőszegről érkezett
Keller Ákos rutinosan mérte az italt, ügyelve arra, hogy se túl sok, se túl kevés hab ne legyen a pohár tetején. Mint mondta, a nők inkább pohárral, a férfiak pedig korsóval kértek.
Vujity Tvrtko ugyancsak magabiztosan mozgott a pult mögött. - Szombaton Kőszegen tartottam előadást, innen érkeztem Bükre – mesélte. - Azonnal igent mondtam a felkérésre a szervezőknek.
Az író-riporter egyébként 2019-ben 3,6 millió forint értékben adományozott a szombathelyi Markusovszky-kórház gyermekosztályainak egy gyerekkönyvtárat és mesesarkot.
Különleges sörcsapolás BükönFotók: Szendi Péter
- A három éve újranyitott és megújult büki étterem célja az alapítás óta az volt, hogy ne csak a turisták, de a helyiek számára is lehetőséget kínáljon akár hétköznapi, akár hétvégi összegyűlésre, közösségi létre, találkozásra - Ez a régi Aranyhordó esetében is így volt, hiszen száz éve étteremként üzemelünk, kisebb megszakítással – közölte Bazsó Gergely, a cégcsoport marketing vezetője. - Nem szerettünk volna öncélúan ünnepelni. Szóba jött sokféle közismert téma. A 25 éves mentőállomás támogatására azért esett a választás, mert ők mindannyiunkért dolgoznak. A mentők szó szerint a szomszédaink, látjuk őket munka közben is. Esetenként pedig bejönnek hozzánk, hihetetlenül tiszteljük azt a munkát, amit elvégeznek.