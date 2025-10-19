Bükön csapolt sört Vujity Tvrtko és Keller Ákos - fotók

Az egyik büki étteremben vasárnap tartották meg a századik vasárnapi büféebédet. A jubileum kapcsáén két neves személyiséget is a városba csábítottak, és „munkára fogtak”. Persze, ezt utóbbit ők egyáltalán nem bánták, szívesen tettek eleget a felkérésének. Az egyik sörcsapánál Keller Ákos, a Falco KC kiválósága, a másiknál pedig Vujity Tvrtko író-riporter állt.

Fotó: Szendi Péter

Vujity Tvrtko Kőszegről érkezett

Keller Ákos rutinosan mérte az italt, ügyelve arra, hogy se túl sok, se túl kevés hab ne legyen a pohár tetején. Mint mondta, a nők inkább pohárral, a férfiak pedig korsóval kértek.

Vujity Tvrtko ugyancsak magabiztosan mozgott a pult mögött. - Szombaton Kőszegen tartottam előadást, innen érkeztem Bükre – mesélte. - Azonnal igent mondtam a felkérésre a szervezőknek.

Az író-riporter egyébként 2019-ben 3,6 millió forint értékben adományozott a szombathelyi Markusovszky-kórház gyermekosztályainak egy gyerekkönyvtárat és mesesarkot.