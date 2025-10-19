október 19., vasárnap

A jó ügy érdekében

2 órája

Bükön csapolt sört Vujity Tvrtko és Keller Ákos - fotók

Címkék#Markusovszky-kórház#Vujity Tvrtko#Bük#Falco KC#Keller Ákos

Az egyik büki étteremben a vasárnapi ebédidőben Keller Ákos a Falco KC kosárlabdázója, valamint Vujity Tvrtko író-riporter csapolta, szolgálata fel az étekhez kért sört. Az akció jótékonysági is volt, az idén 25 éves helyi mentőállomást támogatták.

Horváth László

Az egyik büki étteremben vasárnap tartották meg a századik vasárnapi büféebédet. A jubileum kapcsáén két neves személyiséget is a városba csábítottak, és „munkára fogtak”. Persze, ezt utóbbit ők egyáltalán nem bánták, szívesen tettek eleget a felkérésének. Az egyik sörcsapánál Keller Ákos, a Falco KC kiválósága, a másiknál pedig Vujity Tvrtko író-riporter állt. 

Vujity Tvrtko
Fotó: Szendi Péter
Fotó: Szendi Péter

Vujity Tvrtko Kőszegről érkezett

Keller Ákos rutinosan mérte az italt, ügyelve arra, hogy se túl sok, se túl kevés hab ne legyen a pohár tetején. Mint mondta, a nők inkább pohárral, a férfiak pedig korsóval kértek.

Vujity Tvrtko ugyancsak magabiztosan mozgott a pult mögött. - Szombaton Kőszegen tartottam előadást, innen érkeztem Bükre – mesélte. - Azonnal igent mondtam a felkérésre a szervezőknek. 

Az író-riporter egyébként 2019-ben 3,6 millió forint értékben adományozott a szombathelyi Markusovszky-kórház gyermekosztályainak egy gyerekkönyvtárat és mesesarkot.

Különleges sörcsapolás Bükön

Fotók: Szendi Péter

- A három éve újranyitott és megújult büki étterem célja az alapítás óta az volt, hogy ne csak a turisták, de a helyiek számára is lehetőséget kínáljon akár hétköznapi, akár hétvégi összegyűlésre, közösségi létre, találkozásra - Ez a régi Aranyhordó esetében is így volt, hiszen száz éve étteremként üzemelünk, kisebb megszakítással – közölte Bazsó Gergely, a cégcsoport marketing vezetője. - Nem szerettünk volna öncélúan ünnepelni. Szóba jött sokféle közismert téma. A 25 éves mentőállomás támogatására azért esett a választás, mert ők mindannyiunkért dolgoznak. A mentők szó szerint a szomszédaink, látjuk őket munka közben is. Esetenként pedig bejönnek hozzánk, hihetetlenül tiszteljük azt a munkát, amit elvégeznek.

