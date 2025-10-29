Leesett az X-faktoros mentorok álla a szombathelyi Czene Rolandtól - videó!

Nem mindennapi produkcióval készült az X-Faktor válogatójára a szombathelyi Czene Roland. A 21 éves rapper nem a megszokott módon állt színpadra: mielőtt elkezdte volna a produkcióját, arra kérte a mentorokat, hogy mindannyian írjanak fel egy-egy tetszőleges szót egy cetlire. Ezután pedig mindenki meglepetésére improvizált rapet, vagyis freestyle-t adott elő, amelybe spontán beépítette a mentorok által megadott szavakat. A fiatal tehetség ezzel nemcsak kreativitását, hanem azonnali reagálóképességét és zenei intelligenciáját is megmutatta.

Czene Roland az X-faktor kulisszái mögött

Forrás: Instagram

Több szombathelyi versenyző az X-faktorban

A produkció, te és a tehetséged mindenképp megérdemel egy továbbjutást - mondta neki Gáspár Laci az előadás után.

A többiek is követték, így négyből négy mentor igennel szavazott a szombathelyi rapperre, aki már a középdöntőben is bizonyított, most hétvégén pedig kiderül, bekerül-e az élő show versenyzői közé.

Rajta kívül más vasinak is drukkolhatunk idén: a kőszegi Balogh Viktória Lilla Laufey „From the Start” című dalát adta elő, és már az első hangok után látszott: különleges pillanat születik a stúdióban. Tóth Andi, Majka, Valkusz Milán és Gáspár Laci is igent mondott neki – teljes volt az egyetértés.

A fiatal énekes szintén több körön továbbjutott már, most hétvégén pedig kiderül, bejut-e valamelyikük a legjobb 12 közé ezzel esélyt kapva a 36 millió forintos fődíjra.

Czene Roland új klipje 10 napja jelent meg