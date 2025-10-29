október 29., szerda

Leesett az X-faktoros mentorok álla a szombathelyi Czene Rolandtól - videó!

Címkék#X-Faktor#Czene Roland#produkció#freestyle#rapper

A tehetséges fiatal freestyle rapper érkezett a tehetségkutatóba, nem is akárhogyan. Mutatjuk videón az X-faktoros szereplését!

Az X-faktorban induló rapper saját klippel jelentkezett

Forrás: TikTok/Czene Roland

Nem mindennapi produkcióval készült az X-Faktor válogatójára a szombathelyi Czene Roland. A 21 éves rapper nem a megszokott módon állt színpadra: mielőtt elkezdte volna a produkcióját, arra kérte a mentorokat, hogy mindannyian írjanak fel egy-egy tetszőleges szót egy cetlire. Ezután pedig mindenki meglepetésére improvizált rapet, vagyis freestyle-t adott elő, amelybe spontán beépítette a mentorok által megadott szavakat. A fiatal tehetség ezzel nemcsak kreativitását, hanem azonnali reagálóképességét és zenei intelligenciáját is megmutatta.

Czene Roland az X-faktor kulisszái mögött
Czene Roland az X-faktor kulisszái mögött
Forrás:  Instagram

Több szombathelyi versenyző az X-faktorban

A produkció, te és a tehetséged mindenképp megérdemel egy továbbjutást - mondta neki Gáspár Laci az előadás után.

 A többiek is követték, így négyből négy mentor igennel szavazott a szombathelyi rapperre, aki már a középdöntőben is bizonyított, most hétvégén pedig kiderül, bekerül-e az élő show versenyzői közé.

@czenerolandhivatalos Sikerült! Megyünk tovább a székeshez.. 5 különböző ember, 5 különböző stílus, de mégis egy csapat! A legnehezebb feladatok egyike a csoportos, amikor semmit nemtudsz csak gyakarolsz, írsz, kombinálsz.. Mégis sikerült! Találkozunk a székesnél, köszönöm❤️ #fyp #xfactor #foryou ♬ eredeti hang - czenerolandhivatalos

Rajta kívül más vasinak is drukkolhatunk idén: a kőszegi Balogh Viktória Lilla Laufey „From the Start” című dalát adta elő, és már az első hangok után látszott: különleges pillanat születik a stúdióban. Tóth Andi, Majka, Valkusz Milán és Gáspár Laci is igent mondott neki – teljes volt az egyetértés.

A fiatal énekes szintén több körön továbbjutott már, most hétvégén pedig kiderül, bejut-e valamelyikük a legjobb 12 közé ezzel esélyt kapva a 36 millió forintos fődíjra. 

@czenerolandhivatalos A Taborban talalkozunk!!! Youtube : Czene Roland - FREESTYLE #fyp #xfactor ♬ eredeti hang - czenerolandhivatalos

Czene Roland új klipje 10 napja jelent meg

 

