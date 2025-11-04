november 4., kedd

Titokzatos okból lép ki a Dirty Slippers zenekarból az egyik tag

Hosszas mérlegelés után komoly döntést hozott az együttes ostffyasszonyfai származású zenésze. Kilép a Dirty Slippers zenekarból.

Vaol.hu

Ferenczi Bebi, a zenekar dobosa hétfőn osztotta meg közösségi oldalán, hogy kilép a Dirty Slippers zenekarból, amivel hazánkban és az Egyesült királyságban is nagy sikereket értek el. Hogy mi áll a távozása hátterében, nem derül ki a posztból és ő sem kívánt részleteket megosztani ezzel kapcsolatban.

Ferenczi Bebi életének egy fontos fejezete zárul le
Ferenczi Bebi életének egy fontos fejezete zárul le
Forrás: VN-archív

Ferenczi Bebi előtt új kihívások állnak

Bebit hamarosan ismét a Six musicalben hallhatjuk dobolni a Madách Színházban, emellett persze az élet új kihívásokat is tartogat számára – utóbbit a bejegyzéséből tudjuk meg.

Ferenczi Bettina „Bebi” így tudatta a hírt a Facebookon:

https://www.facebook.com/photo?fbid=25145252411771696&set=a.626277564095855

 

