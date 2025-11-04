Zene
Titokzatos okból lép ki a Dirty Slippers zenekarból az egyik tag
Hosszas mérlegelés után komoly döntést hozott az együttes ostffyasszonyfai származású zenésze. Kilép a Dirty Slippers zenekarból.
Ferenczi Bebi, a zenekar dobosa hétfőn osztotta meg közösségi oldalán, hogy kilép a Dirty Slippers zenekarból, amivel hazánkban és az Egyesült királyságban is nagy sikereket értek el. Hogy mi áll a távozása hátterében, nem derül ki a posztból és ő sem kívánt részleteket megosztani ezzel kapcsolatban.
Ferenczi Bebi előtt új kihívások állnak
Bebit hamarosan ismét a Six musicalben hallhatjuk dobolni a Madách Színházban, emellett persze az élet új kihívásokat is tartogat számára – utóbbit a bejegyzéséből tudjuk meg.
Ferenczi Bettina „Bebi” így tudatta a hírt a Facebookon:
