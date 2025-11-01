1 órája
Házasság első látásra – Ricsi megkérte Réka kezét
Romantikus gesztust láthattunk a párkereső reality legutóbbi részében. A Házasság első látásra szereplőinél kimaradt a lánykérés, azért Ricsi úgy döntött, megkéri Réka kezét.
Házasság első látásra: Ricsi romantikus gesztust tett Réka felé
Forrás: TV2
Házasság első látásra: Ricsi Budapest felett kérte meg Réka kezét
A romantikus lánykérésre Budapest felett, egy tetőteraszon került sor. Réka először babonából nem akarta hagyni, hogy Ricsi lehúzza az ujjáról a gyűrűt, mint mondta, fontos szimbólum számára az ékszer. Végül maga húzta le, Ricsi pedig letérdelt előtte és feltette neki a nagy kérdést. A lány igent mondott és felhúzták Ricsi ujjára is a karikát, amit korábban a fiú elhagyott – így adva meg az igazi romantikáját a lánykérésnek.