november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi bulvár, celeb

2 órája

Házasság első látásra – Ricsi megkérte Réka kezét

Címkék#Horváth Richárd#Ricsi#Réka#Házasság első látásra#lánykérés

Romantikus gesztust láthattunk a párkereső reality legutóbbi részében. A Házasság első látásra szereplőinél kimaradt a lánykérés, azért Ricsi úgy döntött, megkéri Réka kezét.

Vaol.hu
Házasság első látásra – Ricsi megkérte Réka kezét

Házasság első látásra: Ricsi romantikus gesztust tett Réka felé

Forrás: TV2

A Házasság első látásra szereplőinél a lánykérés fázisa kimaradt, Horváth Richárd ezért úgy döntött, megkéri felesége, Réka kezét.

Házasság első látásra: Ricsi romantikus gesztust tett Réka felé
Házasság első látásra: Ricsi romantikus gesztust tett Réka felé
Forrás: TV2

Házasság első látásra: Ricsi Budapest felett kérte meg Réka kezét

A romantikus lánykérésre Budapest felett, egy tetőteraszon került sor. Réka először babonából nem akarta hagyni, hogy Ricsi lehúzza az ujjáról a gyűrűt, mint mondta, fontos szimbólum számára az ékszer. Végül maga húzta le, Ricsi pedig letérdelt előtte és feltette neki a nagy kérdést. A lány igent mondott és felhúzták Ricsi ujjára is a karikát, amit korábban a fiú elhagyott – így adva meg az igazi romantikáját a lánykérésnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu