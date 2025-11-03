23 perce
Házasság első látásra: Zsolt szerint megoldhatatlanul különböznek Beccával
Ahogy telik az idő, egyre több párnál merülnek fel konfliktusok. A Házasság első látásra szereplői sorra döbbenek rá a köztük lévő különbségekre.
Házasság első látásra: kibékíthetetlen lenne az ellentét Becca és Zsolt között?
Forrás: TV2
Bár az elején úgy tűnt, hogy a Házasság első látásra szereplői egymásnak lettek teremtve, Horváth Zsolt és Deák Rebeka, Becca fokozatosan rádöbben, hogy talán mégsem.
Házasság első látásra: nagy lehet a baj Becca és Zsolt között
Míg Becca szerint egy kapcsolat nem arról szól, hogy megváltozzon a másikért, addig Zsolt úgy gondolja, létezhet olyasvalaki a világon, akivel annyira hasonlóan gondolkodnak, hasonló az érdeklődési körük és a céljaik, mintha az illető neki lenne kitalálva.
Végül a férfi kimondja: annyi a különbség köztük, hogy ez szerinte megoldhatatlan.