Házasság első látásra: Zsolt szerint megoldhatatlanul különböznek Beccával

Címkék#Házasság első látásra#Becca#Deák Rebeka#Horváth Zsolt

Ahogy telik az idő, egyre több párnál merülnek fel konfliktusok. A Házasság első látásra szereplői sorra döbbenek rá a köztük lévő különbségekre.

Házasság első látásra: kibékíthetetlen lenne az ellentét Becca és Zsolt között?

Forrás: TV2

Bár az elején úgy tűnt, hogy a Házasság első látásra szereplői egymásnak lettek teremtve, Horváth Zsolt és Deák Rebeka, Becca fokozatosan rádöbben, hogy talán mégsem.

Forrás: TV2

Házasság első látásra: nagy lehet a baj Becca és Zsolt között

Míg Becca szerint egy kapcsolat nem arról szól, hogy megváltozzon a másikért, addig Zsolt úgy gondolja, létezhet olyasvalaki a világon, akivel annyira hasonlóan gondolkodnak, hasonló az érdeklődési körük és a céljaik, mintha az illető neki lenne kitalálva.

Végül a férfi kimondja: annyi a különbség köztük, hogy ez szerinte megoldhatatlan.

 

