Nem árt azonban tudnunk, hogy sok olyan vadon élő állatka lakik a kevésbé steril kertekben, melyek azon túl, hogy védett fajok, még a kertészkedők számára is hasznosak, sőt akár nélkülözhetetlenek is. Az egyik ilyen állat a keleti sün, amely azzal, hogy férgeket, csigákat, rovarokat, rágcsálókat fogyaszt elsősorban, a kertésznek is hasznot hajt. Télen ez a típusú táplálék nem, vagy nehezen elérhető, így a sün téli álmot alszik. Ehhez megfelelő, nyugalmas rejtekhelyre van szüksége. Klasszikus búvóhelyei a farakások hézagai, de az ágkupacok, falevélhalmok egyaránt alkalmasak számára. Ugyanakkor ezek váratlan megszüntetése a bevackolódott sünik pusztulását is okozhatják. Októberben már általában elteszik magukat télire. Ezért október után ne, vagy csak óvatosan bolygassuk ezeket a potenciális téli szállásokat. Ne gyújtsuk fel, a vasvillát is hanyagoljuk. A legjobb, ha fenntartunk ilyen rejtekhelyeket. De magunk is készíthetünk süngarázst néhány deszkából.