Fanni hozzáteszi: akivel elszaladna a ló, az se essen pánikba, egy hét alatt senki nem hízik meg, nem lesz cukorbeteg, és le sem fogy ennyi idő alatt. Ha évközben tudatosak voltunk, nincs mitől félnünk, ha pedig nem, akkor meg engedjük el békességgel az évet. – A halak karácsony után is maradhatnak heti szinten a menüsorban, ahogy a párolt káposzta is bármihez tökéletes köret – magyarázza. Azok számára pedig, akik karácsonykor is tenni kívánnak az egészségükért és a jó alakért, a táplálkozási tanácsadó összeállított egy teljes karácsonyi menüsort, amit bárki nyugodt szívvel fogyaszthat.

Sütőtökkrémleves

A tökéletes karácsonyi sütőtökkrémleveshez nem kell mást tennünk, mint egy nagyobb sütőtök közepét kikaparnunk, felvágnunk és megsütnünk 180 fokon nagyjából harminc percig, attól függően, mekkora tököt vásároltunk. Akkor készült el, amikor szép barna a teteje. A sütőből kivéve kicsit hűlni hagyjuk, majd meghámozzuk a tököt, és a húsát beletesszük egy fazékba. Ugyanannyi húsleves alaplével felöntjük, amennyi a sütőtök – ha egy kilogramm volt, akkor egy liter, ha másfél kilogramm, akkor másfél liter.

A sütőtök krémlevesét bárki nyugodt szívvel fogyaszthatjaForrás: © Unger Tamás

Ha nincs alaplevünk a fagyasztóban, akkor húsleveskockát használunk és vizet. Ezt követően friss fokhagymát nyomunk bele ízlés szerint, és egy kis gyömbért reszelünk bele, valamint egy leheletnyi szerecsendiót adunk hozzá. Ízlés szerint sózzuk, majd botmixerrel leturmixoljuk, és el is készült! – Fél liter leves a napi A-vitamin-szükséglétünk 245 százalékát tartalmazza, amivel támogatjuk a látásunkat. Egy csésze sütőtökkrémlevesben több rost van, mint két szelet teljes kiörlésű kenyérben, így a teltségérzet is tartós marad fogyasztása után. Magas antioxidáns-tartalma védi a sejteket – mondja Fanni.

Kacsamell párolt káposztával

Második fogásként egy igazi finomságot, kacsamellet párolt káposztával ajánl Fanni olvasóinknak. Ehhez a kacsamelleket megtisztítjuk, és a bőrös oldalukat beirdaljuk. Sóval bedörzsöljük, és a tepsibe rozmaringot teszünk – ha friss, akkor egy szál elég, ha szárított, meghintjük vele a tepsi alját. A húst zsiradék nélkül a bőrös oldalával lefelé tepsibe tesszük és alufóliával lefedjük, 180 fokon húsz percig sütjük, majd a fóliát levesszük, a melleket megfordítjuk, és a bőrös oldalát további 15 percig sütjük, hogy szépen megpiruljon. – Sütés után a kacsa zsírját gondosan eltesszük, kidobni nem szabad! A kacsazsír aranyat ér, hiszen rántottánk, süteményeink alapja is lehet – jegyzi meg a táplálkozási tanácsadó.

Seprenyi Fanni azt mondja, akivel elszalad a ló, az se essen pánikba Forrás: © Unger Tamás

A párolt káposztát Fanni nem hagyományosan, karamellizálva készíti. Nem használ hozzá cukrot. Az ő verziójához annyi fej vöröshagymára van szükségünk, amennyi a káposzta. Ezt készíthetjük vegyesen, egy fej fehér és egy fej lila káposzta felhasználásával. Ehhez a káposztákat legyaluljuk és óvatosan besózzuk. Jó nagy fazékban kacsazsíron lepirítjuk az apróra vágott vöröshagymát, majd ha már üveges, mehet rá a káposzta és egy kis száraz vörösbor. Fedő alatt közepes lángon pároljuk, 6-7 percenként megkeverjük. Ügyeljünk rá, hogy ne égjen le. Ha elfőtte a bort, öntsünk még rá egy kicsit, ha nem szeretjük a bort, akkor vizet. Ha már látjuk, hogy szépen összeesett a káposztánk, akkor fűszerköménnyel megbolondítjuk, nem kell spórolni ezzel sem, hiszen nagyon egészséges. Ha már elég puha a káposzta, akkor ízlés szerint eritrittel meghintjük, pár percig még kevergetjük.

– Ha nem elég laktató a káposzta köretként (ami egyébként híres rákmegelőző, immunerősítő hatásáról és a bélrendszerre gyakorolt áldásos hatásáról ismert), akkor főzzünk meg hozzá egy zellert puhára, törjük össze, mint a krumplit, kacsazsíron pirítsunk egy fej vöröshagymát, és keverjük össze, majd ízlés szerint sózzuk – akár a hagyományos tört krumplit. – A zeller a krumpli tápanyagban gazdag, alacsony glikémiás indexű kis testvére, ami vízhajtó hatásairól is ismert – tudjuk meg Fannitól.

Zserbó

A karácsonyi menüből nem hiányozhat a sütemény sem. Ha tudatosan szeretnénk az ünnepkor is táplálkozni, remek választás lehet a zserbó egy egészségesebb verziója. Ennek a tésztája húsz dekagramm bambuszrostlisztből, 15 deka gramm mandulalisztből, két tojásból, tíz dekagramm vajból, öt-hét dekagramm kacsazsírból, egy csomag sütőporból, egy-két evőkanál Vega Creme- ből, két-három evőkanál eritritből és másfél deciliter kókusztejből áll össze.

Ha darabos marad, akkor kevés tejet, ha túl lágy lesz, akkor pedig kevés bambuszrostlisztet tehetünk hozzá. Nem szabad, hogy nagyon lágy legyen a tészta. A kapott mennyiségből aztán három lapot nyújtunk két sütőpapír között – egy-egy laphoz 23-25 dekagramm tésztát használjunk. A megsült lapokat végül baracklekvárral és eritrittel kevert darált dióval rétegezzük, míg mindhárom lapot fel nem használtuk. A tetejére húsz dekagramm étcsokoládét öt dekagramm vajjal megolvasztunk, és a süteményre kenjük.