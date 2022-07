Szülés előtt hat nappal és szülés után hat héttel. (65 kg-56 kg) Idén nincs “beach bodym”, de van egy csodás kisfiam. ❤️👶🏻

Hihetetlen a női test, hogy mekkora változáson tud átesni. Kilenc hónap alatt az egész szervezet átalakul és azt szolgálja, hogy biztonsággal fejlődjön a magzat. Közel két hónap telt el a szülés óta és szépen lassan elkezdett visszarendeződni a testem. Nem diétázom, sőt, a szoptatás miatt többet eszem mint korábban.

Biztosan köszönhető a genetikának, de sokat számít, hogy évek óta egészségtudatosan élek és sportos életmódot folytatok - írta instaragmm posztjában Kocsis Korinna.

A bejegyzés alatt, a követők is észrevették a változást. Ennek pedig hangot is adtak. Az egyik hozzászóló megjegyezte: mostani alakod is tökéletes lenne egy életre. Egy másikuk úgy véli: Szerintem ez nagyon is “beach body”.