Desits-Horváth Nikolett négy éve egy Vas megyei kastély egyik üzemeltetője, az épület számos esküvő és lakodalom helyszíne volt azóta. Múlt vasárnap esküvőkiállítást tartottak a kastélyban, ahol az esküvőszervezőnek számos párral volt alkalma hosszabban beszélgetni. Nikolett a kiállításon szerzett tapasztalataira hagyatkozva állítja: egyelőre nincsenek különösen nagy hatással a jövő évi esküvőkre az emelkedő energiaárak.

– Azt azonban több házasulandó pártól hallottam, hogy a jövőre tervezett esküvőjük helyszínéül szolgáló étterem vagy rendezvényhelyszín megszűnt és új helyet kell keresniük. Ez azért is nehéz helyzet, mert az esküvői szolgáltatókat általában egy évvel előre kötik le a párok, így akinek most, bő fél évvel az esküvője előtt mondják vissza a helyszínfoglalását, már nagyon nehezen talál jó helyszínt. Ezzel együtt azzal kapcsolatban egyelőre nem mutatkozik az a tendencia, hogy kevesebben tartanának lakodalmat emiatt. 2024-re viszont azzal számolnak, hogy a párok még inkább meggondolják majd, hogy mire költenek, és amin tudnak, megpróbálnak pénzt megtakarítani.

Nikolett szerint néhányan már most is könnyebben „elengedik” az egyes dekorációs elemeket vagy például a bérelt esküvői autót, esetleg a varratott esküvői ruhát a költséghatékonyság érdekében. Úgy látja, hogy a vendéglátáson azonban még nem takarékoskodnak az esküvő előtt állók, próbál mindenki kitenni magáért a nagy napon. A szakember elmondta, hogy azoknál a szolgáltatóknál, amelyekkel ő esküvőszervezőként együtt dolgozik, az egyre emelkedő árak miatt jelenleg nem adnak meg fix árakat, csupán egy „tól–ig” határt. Ám az minden árajánlatban és szerződésben szerepel, hogy az árváltoztatás jogát fenntartják, ugyanis egy évre előre nem tudnak kalkulálni. Sajnos mind a vendéglátó, mind az esküvői szektor folyamatos válságokkal küzd évek óta. Először jött a Covid, aztán a nyersanyagárak emelése, most pedig, mire ezekből kilábalnának, a megemelkedett rezsiárakkal kell megküzdeniük.

Nikolett arra is kitért, hogy az általuk üzemeltetett, esküvői helyszínként működő kastély felfűtése akkora költséget jelentene számukra, hogy a fűtési szezonban nem fognak nyitva tartani.

– Az emelkedő rezsiárak miatt felmerülő pluszköltségek közül van, amit a szolgáltatók vállalnak át magukra, viszont vannak a szerződésekben olyan költségek, amelyeket korábban nem, mostanában azonban már feltüntetnek. Ilyen például a szervizdíj, ami a mosogatást, takarítást és hasonló költségeket takarja – fejtette ki. Az esküvőszervező a múlt hétvégén megrendezett kiállítás kapcsán elmondta, hogy egyelőre nem lát különösebb változást a trendeket illetően sem. Az újdonságokat mindig a következő év tavasza szokta megmutatni. – Én négy éve foglalkozom esküvőkkel, és eddig minden év hozott új színeket, új divatot. A mai internetes világban a külföldi trendek hamarabb érnek el Magyarországra is. Vannak olyan dekorációs ötletek, amelyeket a dekorosok nem vállalnak el, ezeket a menyasszonyok saját kezűleg szokták megoldani. Így nemcsak egyedi lesz az esküvői dekorációjuk, de sokat tudnak vele spórolni is – vélekedik Nikolett. Mint mondta, szerinte az esküvői divat – az áremelkedésektől függetlenül – egyre sokrétűbb lesz: például a boldogságkapu és a szelfikeret is az elmúlt néhány év hozadéka.