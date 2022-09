Mint a mesében, úgy alakult az elmúlt fél év Kozma Dóra életében. A szombathelyi szépség képviselte Vas megyét a Tündérszépek 2022 szépségverseny országos döntőjében. Rajta kívül még 21 lány versengett azért, hogy a fejére kerüljön a korona. Dórának ez most nem sikerült, de mint kiderült, ezt már egyáltalán nem bánja. Kozma Dóra elsőként tavaly a Savaria szépe megmérettetésre nevezett be: ez volt számára a kezdet, aztán olyannyira megtetszett neki a légkör, hogy jelentkezett a Tündérszépekre is.

Bemutatkozó levelében ezt írta: „A versenyre barátaim biztatására jelentkeztem. Szeretném bebizonyítani, elsősorban magamnak, hogy képes vagyok legyőzni a félelmeimet és gátlásaimat (…). Azt mondják, az élet igazán a komfortzónán kívül kezdődik.” – A Tündérszépek verseny minden pillanatát élveztem – lelkendezett Dóra, amikor a szerkesztőségben találkoztunk. – Jó hangulatban telt a szombathelyi fotózás, majd izgulós időszak következett a szavazás ideje alatt, hogy a végén kiderüljön: ki lesz Vas megyében a Tündérszép. Nagy örömömre én kaptam a legtöbb voksot a vaol. hu-n, továbbjutottam. Szinte szárnyaltam boldogságomban. A nyár elején bemutatkozó videót is forgattunk. Aztán eljött a szeptember eleje, az országos döntő. Alapos felkészítést kaptunk, hogy miként mozogjunk a színpadon, hogyan adjuk, mutassuk meg a legjobb formánkat. Az önbizalmam teljesen helyreállt! Ma már magabiztos vagyok! Ezt hozta el nekem a Tündérszépek szépségverseny. Több társammal barátok lettünk, igyekszünk tartani a kapcsolatot. A jövőben is szeretnék majd fotózásokra eljárni. A munkahelyemen a kollégáim megértők voltak és mindenben támogattak.

Kozma Dóra azt mondja, kislányként persze ő is arról álmodozott, hogy egyszer majd korona kerülhet a fejére. A közelmúlt azonban egyáltalán nem az álmodozásról szólt számára. Párjával nemrégiben költöztek be közös lakásukba. Korábban így mesélt erről: egyeztetni kellett az asztalossal, kiválasztani az egyes bútorokat, és mindent, ami egy otthonos lakáshoz szükséges. Sok mindenben szabad kezet kapott. A dolgok kiválasztásakor pedig mindig biztosan vezette a szépérzéke. A nyaralás most szóba sem jöhetett. De ezt sem bánta.

A Tündérszépek fináléján azonban egyszer csak történt még valami: – A döntő után természetesen gratuláltak a szüleim – akik ott voltak a helyszínen –, a párom azt mondta: neki én vagyok és leszek a legszebb. Számára én már most királynő vagyok. Jólesett a bókolás. Aztán egyszer csak elővett egy dobozkát. Nem tudtam mire vélni a dolgot. Hirtelen kinyitotta, majd megkérdezte: „Leszel a feleségem?” Gondolkodás nélkül rávágtam: „Igen!” És akkor tényleg úgy éreztem magam, mint a mesében: én vagyok a királylány!