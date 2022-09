Dekompressziós ágy és infúzióbár – többek között ezekkel a legkorszerűbb eszközökkel és a legmodernebb, mozgásszervi betegségek gyógyítására alkalmas konzervatív eljárásokkal várja a betegeket a Fájdalom Ambulancia szombathelyi rendelője. A hivatalos megnyitót csütörtökön tartották.

„Az emberek a csodáért bárhova elmennek” – idézte fel beszédében gyermekorvos édesapja szavait dr. Magyar Mátyás, a Fájdalom Ambulancia alapítója, vezető szakorvosa. Az elmúlt közel két évtized bizonyította: ez így is van. Akkor beköltözött a gyermekorvosi rendelő hátsó helyiségébe, 2018-ban megnyílt a pesti ambulancia a Vasas Fáy utcai sporttelepén, tavaly pedig az első vidéki Fájdalom Ambulancia Miskolcon. Mostantól pedig a nyugati országrészben, a vasi megyeszékhelyen is elérhetők a legmodernebb, mozgásszervi betegségek gyógyítására alkalmas konzervatív, azaz nem műtéti eljárások. Felidézte az is: 2019-ben, amikor felkérték a felcsúti sportolók rehabilitációjára, még nem gondolta, hogy ekkora csoportnak a tagjai, részesei lesznek.