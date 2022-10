A szombathelyi Fő téri Szentháromságszobortól indultak, indulnak el a különböző futamok délelőtt. A fő szervező, Soós Hajnalka, a Pannonsport Szervező és Marketing Kft. munkatársa elmondta, hogy a program az Ébredj, Szombathely! része, összesen több mint négyszázan vesznek részt a futásban. Az előzetes jelentkezésekhez képest még sokan a helyszínen is sorban álltak rajtszámért. A 10 kilométeren és az 5 kilométeren több mint százan indultak, sokan vesznek részt a váltófutásban is. A Fő téren van felkordonozva a pálya 121 gyermek számára. A 2,5 kilométeres „buli-futam” a város legszebb részein vezet, a látnivaló külön élményt ad azoknak, akik nem szombathelyiek, ők összesen hatvanan lesznek, ez a futam a városházán keresztül vezet, a résztvevők találkozhatnak a polgármesterrel. A kutyások is ezen a távon futhatnak, csak ők nem mennek be a hivatalba.