Thomázy Vendel sofőr (robot irányító), Ladomerszky Torda programozó, Csilinkó Mária Eszter - kommunikátor és Kocsis Attila Martin robottervező – négy fiatal kapott lehetőséget, hogy képviseljék Magyarországot a svájci okosolimpián. A 2017 óta évente megszervezett versenyen a résztvevőknek közösen kell kezelniük a világ legsürgetőbb kihívásait – az idén ez a környezetvédelem, azon belül a szén-dioxid-kibocsátás volt – különböző szimulációk segítségével, az általuk megépített robottal. Emellett hatékonyan kell együttműködniük más nemzetek diákjaival, legyőzve a nyelvi és kulturális akadályokat. Martinék nyáron kezdték a felkészülést a múlt heti versenyre, hétről hétre tökéletesítették a maguk építette robotot, magabiztosan meneteltek szerdától vasárnapig és remek eredményt értek el. A kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 11. osztályos tanulóját felkészülésükről, genfi élményeiről is kérdeztük.

– A Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjában hirdette meg a pályázatot egy robotikát, programozást oktató magyar céggel együttműködve. Azt vállalták, hogy egy négy főből álló csapatot felkészítenek az október 13. és 16. között Genfben zajló megmérettetésre. Dizájnernek jelentkeztem, adott szempontok szerint kellett egy speciális begyűjtő robotot terveznem négy nap alatt egy adott tervezőprogrammal. Egy 3D-s modellt raktam össze, ami labdákat juttat be egy középső csatornarészbe. Júliusban az MCC központban zajlott a kiválasztás, után megalakult a csapat, és miután a robot-alkatrészek, a készletek Magyarországra érkeztek, nekiálltunk a felkészülésnek. Augusztus elején volt egy ötnapos találkozó, utána hétvégente a Corvinus Egyetemen építettük, teszteltük, fejlesztettük a robotot. Több mint háromszáz munkaóra van a teljesítményünk mögött. A versenyen több fordulóban 3-3 nemzet alkotott egy szövetséget. Segítenünk kellett egymást. A selejtezők végén a fináléban Szenegállal, Észak-Macedóniával és Puerto Ricoval egy csapatban küzdöttünk és lettünk bronzérmesek – mesélte Martin.

Az FGC 2017 óta rendez versenyeket a világ különböző pontjain. A pandémia miatt két évig online mérkőztek meg a csapatok, most újra volt lehetőség a személyes találkozásra. Három mentor kísérte el a fiatalokat: Bácsi Sándor, Koren Balázs és Jámbor Kornél, utóbbi önkéntes bíró is volt a versenyen. Martin a csarnokban uralkodó felfokozott hangulatra, a rengeteg reflektorra, az izgalmakra, a külföldi társaikkal való kooperációra és arra is szívesen emlékszik, ahogy felküzdötték magukat a harmadik helyig. (Mexikó szövetsége lett a második, Svájcé az első.)

A 16 éves gimnazista a matematikát és a fizikát szereti, érdeklik a mérnöki tanulmányok, elméleti fizikus szeretne lenni, az ELTE-n tervezi a továbbtanulást. Robotikával korábban nem foglalkozott – most azt tervezi, Lukácsházán indít foglalkozást.