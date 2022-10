Az időjárás is kedvezett, hiszen szebb őszt elképzelni is nehéz: kellemes a hőmérséklet, jótékonyan simogat a napfény. A betakarítást követően a társaság a közeli Rába Természetházhoz szállította a szárakat, ahol Dóczi Attila, a Rába Műgát és Térségéért Egyesület elnöke és csapata fogadta a társaságot. Közben persze előkerült a jóféle házi pálinka is – meg a finom sütemény, hogy a munkában megfáradt csapat új erőre kapjon. Aztán pedig jókedvű nótázás közepette – amit természetesen harmonika kísért – megkezdték a fosztást. Viccelődve bajuszt készítettek a kukoricahajból, és kiaggatták a csöveket, őszi hangulatot teremtve, emlékezve a régi időkre, és azt hirdetve: itt betakarítás zajlik!