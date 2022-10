A 2005-ben létrehozott vándorkiállításon most körülbelül negyven játékos fizikai kísérletet végezhetnek el a látogatók a közérthető és érdekes tárlatvezetés után. Hétfőn az egyházasrádóci iskola negyedikes diákjaival találkoztunk az Agora-tárlaton. Ők még fizikát nem tanulnak, de környezetismereti órán már több fizikai törvénnyel találkoztak, amelyeknek a működését most élőben is megtapasztalhattak.