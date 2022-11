November 3-án, hozzák nyilvánosságra, hogy mely éttermek kerültek be a Michelin Guide első, Magyarország egészéről szóló étteremlistájába. A National Selection of Hungary nevet viselő kiadványban egy Vas megyei étterem, az őriszentpéteri Pajta Bisztró is helyet kap, az esti, Millenárison megrendezett gálán pedig az kiderül, milyen értékelést szerzett az étterem, amelyet a szakma elitje a csillagesélyesek között tart nyilván.

Idén először jelentet meg Magyarország egészéről étteremlistát a Michelin Guide francia étteremkalauz, amely eddig Magyarországon csak a budapesti éttermekről közölt minősítést – számolt be a a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-nek. Mint azt felidézték, a francia étteremkalauz több mint százéves múltra tekint vissza, fennállása óta világszerte több mint 40 országban, mintegy 30 ezer létesítményt értékelt, a kiemelkedő minőséget helyezve előtérbe. Ennek is köszönhető, hogy a mai napig a Michelin Guide számít a legrangosabb gasztronómiai kalauznak.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a kiadvány inspektorainak (kritikusainak) kiléte ismeretlen, és az elmúlt egy évben több alkalommal visszatérve az országba keresték a legjobb vendéglátóhelyeket, a nagy hagyományokra visszatekintő, egységes módszertan szerint.

A kalauzban szereplő éttermek ötféle minősítést kaphatnak. Azok, amelyeket tányér jelöléssel látnak el, az „ajánlott” kategóriába kerülnek. A Bib Gourmant elismerés ár-érték alapján rangsorolja az éttermeket. Az egycsillagos éttermek a Michelin szerint „kellemes úti kitérőnek” bizonyulnak és kiváló fogásokkal büszkélkednek. A kétcsillagosak már hosszabb kitérőt is megérnek, a három csillagosak pedig akár egy külön utazást is megérnek.

Farkas Richárdot arról faggattuk, milyen várakozással áll az őriszentpéteri étterem személyzete a csütörtök este előtt. A Pajta Bisztró séfje elmondta, jóslatokba nem szeretne bocsátkozni, ám hozzátette: nagyon hosszadalmas, de sikeres időszakon vannak túl. - Amit elképzeltünk, azt a jelenlegi tudásunkhoz képest maximálisan tudtuk biztosítani a vendégeinknek. Ennek tükrében lehet esélyünk arra, hogy a holnapi gálán jól szerepeljünk – fogalmazta meg a séf. Úgy gondolja, a kiadvány megjelenése – eredménytől függetlenül – hatalmas előrelépést hozhat mind a magyar gasztronómia, mind a Pajta életében, de az ország és a vidék turizmusára is pozitív hatással lehet.

- Volt már szerencsém több Michelin-csillagos séffel főzni, akikkel sokat beszélgettem arról, mit jelent egy ilyen csillag megszerzése. Ez hosszú időre előreláthatólag egy biztos üzleti működés jelent azáltal, hogy az étterem a figyelem középpontjába kerül. Az utóbbi hányattatott időszak után fontos az ilyen jellegű, hosszú távú stabilitás – jegyezte meg.

Pammer István, a Vas Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara szakértője elmondta: hatalmas elismerés és legalább akkora munka a Michelin étteremkalauzába bekerülni. - A mai viszonyok között még inkább rangja lehet az elismerésnek, hiszen sok egység a bezárás szélén áll. Ilyen körülmények között odafigyelni arra, hogy mindent a maximális tudásukat beleadva, a hibákat kiküszöbölve csináljanak, még nehezebb – vélekedik.