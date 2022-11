– 2021-ben a település polgármestere, Mester Árpád – a régi jó ismertség révén keresett meg, hogy elvállalnám-e a közművelődési referensi posztot – idézi fel Barasics Edina, miként is lett belőle „programszervező”. – Szeretem a kihívásokat, az újdonságokat, azonnal igent mondtam. A dolgokat pedig szeretem komolyan venni, így elvégeztem a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) ide vonatkozó képzését. Edina nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, amit a polgármester és a képviselő-testület teljes egészében támogat. Az egyik aktív közösségük a hímzőkör. Ám nemcsak dolgoznak, hanem az elkészült munkáikat is bemutatják, legutóbb a helyi Bauer-kastélyban volt kiállítás. A szakköri tagokból verbuválódott a Tormásligeti Kreatív Csoport, akikkel közösen tervezik és valósítják meg a programokat.

Első közös munkájuk idén március végén a Díszítsük fel a közösségi színteret címet kapta. Ennek keretében a helyiség falainak alaptakarását Czetin Tamás alpolgármester segítségével készítették el. A következő lépésként tették közzé a Töltsük meg élettel a Tormásligeti életfát felhívást. Olyan (régi) fotókat vártak, amelyeken a településhez köthető személyek, események láthatók. A merítési lehetőség gazdag, hiszen működött itt színjátszókör, állami gazdaság, tehenészet, focicsapat és iskola is. A beérkezett felvételeket pedig sorra felteszik a falakra, így ágazik majd el a település életfája.

– A közelmúltban megalakult a Tormásligeti Kreatív Egyesület, ezáltal intézményesített keretek között végezhetjük a munkánkat. Szeretnénk majd pályázatokon is részt venni, ez pedig anyagi biztonságot is jelent. Az év vége is mozgalmas lesz: az adventi időszakban szeretnénk megtartani a gyertyagyújtásokat, és felállítani a falu karácsonyfáját – zárja Barasics Edina, Tormásliget közművelődési referense.