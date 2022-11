Megírtuk: November 3-án, csütörtökön hozzák nyilvánosságra, hogy mely éttermek kerültek be a Michelin Guide első, Magyarország egészéről szóló étteremlistájába. A National Selection of Hungary nevet viselő kiadványban egy Vas megyei étterem, az őriszentpéteri Pajta Bisztró is helyet kap, az esti, Millenárison megrendezett gálán pedig az kiderül, milyen értékelést szerzett az étterem, amelyet a szakma elitje a csillagesélyesek között tart nyilván.