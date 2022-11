A Weöres Sándor Színház Király utcai jegyirodájából ismerős az arca és pörgős, napsugaras lénye – közönségszervezőként kilenc évig második otthona volt a teátrum. A gyerekek a gyermekfoglalkoztatókban és nyári élménytáborokban találkozhatnak vele táborvezetőként. Gyógypedagógus, life és ifjúsági coach: életvezetési tanácsadó, aki segít továbblépni magánéleti problémákon, átlépni akadályokon és eligazodni „a hatalmas és feszítő belső zajban, ami a kamaszkor maga”. 2022 februárja óta a Mesebolt Bábszínház titkársági asszisztense Gulyás-Klein Andrea – a bábszínház székhelyén, az MMIK-ban beszélgettünk vele.

– Sok-sok élményt, a kultúra és a sport szeretetét hoztam otthonról, ezek határozták meg az általános és a középiskolás – kanizsais – éveimet is. Színházba járó család volt a miénk, kiállításokra, moziba, táncversenyekre mentünk, és már az iskolában is mindig magam köré gyűjtöttem az osztálytársakat, barátokat. Szívesen részt vettem a programok szervezésben, a háttérmunkákban, és valahogy mindig észrevettem az elesetteket – így emlékszik a kezdetekre.

Nem tanult tovább rögtön a gimnázium után. Munkát vállalt, és a kétéves kisfia mellett kezdte el levelező tagozaton a gyógypedagógiai képzést. A diplomaszerzés után autizmussal élő és Down-szindrómás gyermekekkel foglalkozott, segítette az elfogadásukat. Azután egy osztrák-magyar cégnél helyezkedett el, ahol megváltozott munkaképességűek is dolgoztak. Később beiratkozott grafológusképzésre. Az ott tanultakat beleszövi a mindennapjaiba, ha úgy adódik, a gyermekrajzelemzésbe.

– Még azikerlányainkkal voltam otthon, amikor a férjemmel elkezdtünk nyári táborokat szervezni különböző témakörökben. Az Oladi Művelődési Központ lett a bázisunk – van színházterem, tornaterem, nagy udvar, közel a Csónakázótó, a Kalandváros, elérhető távolságban a tűzoltóság, az arborétum. Az országban először volt Star Wars táborunk, szerveztünk rendőr-, Mine Craft- és Harry Potter-tábort is, állandóak a sport-, atlétika-, tűzoltó-, angol- és színi táboraink. A legfontosabb, hogy élményt adjunk a gyerekeknek – évről évre keressük azokat a témákat, amelyek a mai fiataloknak kellenek. A saját gyermekeink kicsiként is ott voltak ezeken az alkalmakon, most már teljes értékűen bevonjuk őket a szakképzett felügyelők mellett a táborok lebonyolításába. Köszönettel tartozom a segítőim mellett a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak és a Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának, akik mindenben partnereink évről évre, és jó a kapcsolatunk az oladi iskolával és a technikummal is – mondja.

Andrea táboroztatási lehetőségei 2-3 hétre, a nyári leállás idejére szűkültek le, amikor 2012-bena Weöres Sándor Színházhoz került. Pontosan emlékszik: március 6-án kezdett – mióta a megyeszékhelyen színház várta a látogatókat, arra vágyott, hogy odakerülhessen. Pénztárosként kezdett, augusztustól már közönségszervezéssel foglalkozott. Néző nélkül nincs színház – közönségkapcsolati munkatársként „a szívét-lelkét odatette”. Irodai feladatok, a közönség, a jegyigények kiszolgálása, ifjúsági, majd céges bérletek értékesítése, kapcsolattartás – mind a munkaköréhez tartoztak. A szervezés mellett a színházban nézőtéri felügyelő feladatot is vállalt, amivel együtt járt a nézőtér, a ruhatár működtetése, felügyelete, a közönség beengedése, ültetése, tájékoztatása az adott produkciókról. 2022 februárjában ért véget a munkaviszonya – ha a sorskönyvek nézőpontjából közelítünk, azért, hogy ifjúsági coach-ként, vagy ahogy az egyik kollégája fogalmazott a kamaszok védőszentjeként kiteljesedhessen.

– Mindig vonzott a pszichológia és foglalkoztatott a gyerekek élete, akik az őket körülvevő világban keresik a helyüket. A táborokban nem egy gyermekkel találkoztam, aki nem tudta a szüleinek elmondani a nehézségeit vagy éppen az örömét, és akinek elég volt, hogy meghallgattam és néhány jó szót mondtam. Van, aki szülőt vagy nagyszülőt veszített el. A fiatalok ki vannak éhezve arra, hogy elmondhassák a dolgaikat, problémáikat. Sokkal könnyebben menne a feldolgozás, ha meghallgatnánk őket. Így jött az ötlet, hogy szerzek olyan végzettséget, amivel szakemberként segíthetek. A Covid-időszak előtt kezdtem el a life coach-képzést, a Covid alatt lettem ifjúsági coach. A coaching során mindig a kliens találja meg a saját megoldását. Az a cél, hogy a gyermek önbizalma, társas kapcsolatai megerősödjenek, nyitottabb legyen a szülei felé. E felé haladunk kis lépésekben, az üléseken. Én csak kérdezek, együttműködünk, de nem adok tanácsot, az ülés nem terápia. Mindig abból indulok ki, hogy a gyerekek eredendően jók. Bárhogyan viselkednek, az nem rajtuk múlik, nem belőlük indul el.

A folyamatos coach-olás mellett ez év februárjában a Mesebolt bábszínháznál titkársági asszisztensként kezdett. A munkakörében több az ügyintézés, a készülő és a már meglévő darabokkal, a pályázatokkal, felújítással kapcsolatos adminisztratív munka. Itt is megvan a lehetőség, hogy ötletekkel segítse a bábszínházat. És ugyanúgy kapcsolatot tart óvodákkal, iskolákkal, csoportokkal, cégekkel, feladata a jegy- és bérletértékesítés. Számítanak a munkabírására, kreativitására, kapcsolatrendszerére.

Hétfőtől péntekig, miután a bábszínházban végez, következnek az egyéni fejlesztések – iskolára felkészítő, motorikus képességeket fejlesztő foglalkozásokat is tart – vagy az egyéni és csoportos coaching-ülések. A munka mellett a család és a sport adja számára a feltöltődést. Azt vallja, hogy most, a mában kell megélni és megjavítani a dolgokat, és ezt próbálja a gyerekekben is erősíteni, elindítani bennük, hogy kivétel nélkül nagyon értékesek. És legszívesebben szétkürtölné a világban: a legfőbb érték a gyermek, a segítésükre most különösen oda kell figyelni. Tanulhatunk is tőlük: türelmet, szeretetet, kitartást és figyelmet.