- A gyerekek tudják, hogy milyen témakörön belül, milyen céllal programozzák a robotot, de a konkrét feladat előre nem ismert, például előre nem mondjuk meg, hogy a nyomkövetős pályának milyen lesz a pályaíve. Az itt a versenyen derül ki, hogy egy adott konstrukció milyen sebességgel, és hogyan tudja bevenni a kanyart, mert a nyomvonalat nem hagyhatja el – osztotta meg a verseny nehézségeit a szervező.

Egy csapat általában két versenyszámba nevezheti a robotját, a harmadik versenyszámot kevesen vállalták be, a versenyzők 20-30 százaléka. 23 csapat szállt versenybe, főleg Vas megyeiek: általános és középiskolások is jöttek Csepregről és Sárvárról, Szombathelyről csak általános iskolások. A robotszumó a legnépszerűbb versenyszám, ezt követi a nyomkövető gyorsasági, majd a gyorsulási, ez utóbbi a legnehezebb.

Dr. Nemes József egyesületi elnök - aki egyébként technikatanár az ELTE Savaria Műszaki Intézetében - úgy látja, hogy a gyerekek nagyon jól megoldják ezeket a feladatokat. De nem az a cél, hogy mindenkinek robotokkal kell foglalkozni, hanem hogy megmutassák az általános és középiskolások által is, hogy a technika a mindennapok világába is betör, és ott fog élni. Használni kell, fejleszteni kell, karban kell majd tartani, mindenképpen kellenek olyanok, akik képesek a konstrukciót megalkotni, és mások, akik a programokat készítik, ezért is csapatversenyként hirdetik meg, mert a csapatban való gondolkodás jelenti a jövőt: az üzemekben is csapatmunkára lesznek késztetve munkavállalóként a mostani diákok.

Az egyetemi oktató úgy gondolja, hogy ezt a közoktatásba mindenképpen be kell hozni, mert ha abból indulunk ki, hogy az iskolának az életre kell tanítani, akkor a modern technika mindenképpen ott kell legyen. Nyilván csak azoknak a gyerekeknek, akik motiváltak erre, mert erőszak révén ezt nem lehet csinálni, de akik érdeklődnek, azoknak oda kell nyújtani a lehetőséget, hogy használják ezt az eszközkészletet, mert a következő évtizedekben a termékekben az érték a tudás lesz, és nem az anyag.

(A versenyeredményeket 17 óra után tudjuk közölni)