Kilencgyermekes hódmezővásárhelyi család negyedik gyermeke az új borkirálynő, akinek az arca ismerős lehet: három éve ő volt az a vállalkozószellemű lány, aki, miután a szüreten az egyik borkirálynő-jelölt nem érkezett meg a versengésre, beugróként felment a színpadra és végigcsinálta a játékos-boros versengést. Életében először járt akkor a szüreten, úgy érezte, nincs vesztenivalója, a borokat pedig addig is szerette, kóstolgatta. 2019-ben a most elköszönt Kamper Natáliát választották borkirálynőnek, Hajniban pedig motoszkálni kezdett: jó lenne egyszer viselni az elegáns borvörös vándorruhát.

– Hódmezővásárhelyen születtem, Szarvason szereztem óvodapedagógus diplomát, onnan Budapestre költöztem, három évig ott éltem. A nagynénémék kőszegiek, innen a Vas megyei kapcsolat. Négy éve költöztem ide, a férjem, Koltay Árpád kőszegi. Vele az unokatestvérem esküvőjén ismerkedtem meg: én vendégként, ő vőfélyként volt jelen. Egymásra pillantottunk, aztán végigtáncoltuk az éjszakát. Mindennek négy éve – meséli.

Hajni először Bozsokon dolgozott óvónőként tíz hónapig, utána az egyik kőszegi hotelben töltött majdnem három évet recepciósként, jelenleg egy fitneszteremben recepciós. Énekel a templomi kórusban, év eleje óta a Kőszegi Vonósok tagja, lelkesen hegedül. S három éve most volt az első alkalom, hogy megmérettesse magát a borkirálynői címért.

– Akik anno szurkoltak nekem, javasolták, hogy induljak legközelebb is. De jött a Covid, kimaradt egy év, majd a következő is, és elvetettem az ötletet. Amikor az idén megjelent a felhívás, úgy döntöttem, belevágok – a férjem támogatott. Elkezdtem intenzívebben kóstolni a borokat. Bár már az elmúlt években is többször részt vettünk borkóstolón és borvacsorán, ahol figyeltem, melyik bornak mi a jellegzetessége, melyik ételhez milyen bor illik. Elméletben is készültem: Kőszeg város honlapját bújtam, azon belül a város, a szőlőtermesztés történetét, és mindent elolvastam a Borbarát Hölgyek Egyesületéről. Németh Ádám barátunknak a Pogányokban van a szőlője, hozzá mentünk fel borkóstolóra, ő készített fel, tanított meg a lopó szakszerű használatára. Ő ismertetett meg a Traminiből készült friss, aromás borral is. A fehérek közül nagyon szeretem még az Irsait, baráti beszélgetéseken rozét iszom leggyakrabban, télen viszont előnyben részesítem a vörösborokat. Különösen ízlik a kékfrankos, a blauburgerrel még barátkozom – nevet.

A borbálon hasznát vette a tanultaknak: a borfelismerésnél két vörösbor közül kellett kitalálnia, melyik a blauburger. Utána bortotót oldottak meg, harmadik feladatként pedig vizet kellett áttölteniük vödörből kancsóba lopó segítségével. Ezenkívül az est bora címre pályázó nedűket szolgálták fel a közönségnek, a korábbi borkirálynőkkel együtt.

– A bálra tűzpiros hosszú ruhát választottam. Tavaly volt az esküvőnk, ott viseltem először a menyasszonytáncon. Tökéletes választásnak bizonyult, nagyon jól éreztem magamat benne. Amikor meghallottam a nevemet az eredményhirdetésen, először fel sem fogtam, mi történt. Aztán végtelenül boldog voltam, hogy beteljesült, amire három éve vártam. A család, a férjem elképesztően büszke, ujjongtak, mintha még nálam is jobban izgultak volna. A férjemnek különösen hálás vagyok, amiért hisz bennem. Az elmúlt években számtalanszor megmutatkozott, milyen fontos az életemben. Azóta rengetegen gratuláltak, fantasztikus érezni az emberek szeretetét – mondja a 27 éves Hajni, aki két évre lett a cím birtokosa, és izgatottan készül az elkövetkező időszakra. Az első nyilvános rendezvényig a koronáját otthon őrzi. Most mindenekelőtt varrónőhöz készül, hogy ráigazítsák a borkirálynői ruhát.