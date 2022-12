Úgy kezdődött, hogy saját magának szeretett volna egy manót, de nem tetszett igazán egyik sem azok közül, amiket a boltokban lehetett kapni, ezért elhatározta, hogy készít egyet. Gyerekkorában a nagymamájától tanult varrni: egy lábhajtányos, öntöttvas Zinger varrógépen készített a babájának ruhákat sötétítőfüggönyből. Az első manó nem sikerült, de a második-harmadik elég jó lett, a fia tervezett hozzá faszerkezetet – ez az „ácsorgó” manó –, amin áll, és szabásmintákat, hogy milyenek legyenek a ruhák. Ő dolgozza be az apró részeket is, a kézfejet, a kiscipőt, a harisnyát, a „bugyit”, ami takarja a fát. Van lábatlankodó (láb nélküli) és láblógató manó, amit virágtartóra, kanapéra, ablakpárkányra, lépcsőre lehet ültetni. Nincs arcuk, nincs szemük (szemükbe húzzák a sipkát), és nem beszélnek vissza, csak egyszerűen várják a hazaérkezőket. Érdekes, hogy a visszajelzések szerint családtagként szeretik őket, aki kapott ilyet, elnevezi, és aztán kér hozzá párt is. Aki Jancsit vett, szeretne Juliskát is, aki lánymanót vitt, annak később fiú is kell.

- Van, aki Rózának nevezte el a manóját. Amikor elnyúlt a szoknyájában a gumi, kért, hogy javítsam meg. Akartam neki adni egy jobbat, egy újabb manót, mert az övé még a kezdetleges darabok közé tartozott, de mondta, hogy nem kell, mert Rózát várja haza Péter manó, csak renoválást kér – mesélte Horváthné Virág Krisztina, aki nemrégiben egy jótékonysági rendezvényre ajánlott fel egy manópárt tombolának Pecölbe, ahol két kisfiú is beteg, nekik gyűjtöttek. De kapott ilyen kedves manót például egy sérült kislány is, akinek az anyukája később kért még egyet, mert látta, hogy a gyermeket mennyire szeret játszani vele.

Krisztina mindennap négyig dolgozik, utána jön a háztartás, és ha azzal is végzett, leül a varrógéphez. Azt mondja, hogy boldog a családi élete, és ezek a manók még inkább kiteljesítik, feltöltődést jelentenek számára.