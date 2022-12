A legtöbben játékokkal készülnek a gyerek szórakoztatására, amikor nyilvános helyre mennek, de ezeket a gyerekek idővel megunják. Ilyenkor sokat segíthetnek a mondókák, a mesék, nagyobbaknak egy színező vagy rajzolós füzet, de előfordul, hogy éppen nem készültünk. Mit lehet akkor tenni? Amikor nem akarnak menni, mert fáradtak, és felvetetnék magukat, jól jöhet a jégerdő-játék. Vida Ági kipróbálta: „Elindultam előttük határozott léptekkel, és amikor megálltam és hátrafordultam, ők megdermedtek, fává változtak.”

Egyesével megnéztem mindegyik fát. „Húúú, de szép gyümölcsök vannak ezen a fán! Csak nem almafa? Milyen hegyes ágak! Jaj, megszúrta a kezemet!” Miután minden gyereket végignéztem, újra elindultam dudorászva, mintha egy erdőben mennék, a gyerekek pedig lelkesen követtek a következő „megállóig”.

Sokszor nem az a bajuk, hogy fáradtak, hanem hogy unatkoznak. Ilyenkor lehet gyaloglás közben a keljfeljancsi játék mintájára lépegetős játékot játszani: lehet óriás-, hangya-, tyúk- vagy kengurulépés. A fordított pszichológia is működhet: ha nem akarnak menni, mert nyűgösek, akkor mondhatjuk mi is azt: „Igazad van! Itt valami ragasztó van! Látod, én is ideragadtam!” Sokszor már önmagában ez segíthet oldani a feszültséget és továbbhaladni. A gyerekek többsége nehezen viseli a bevásárlást. A Keresd meg a piros dobozt! játék során egy kis feladatot bízunk rá, olyat, amit úgyis meg kell vennünk. Például keresse meg a polcon a piros dobozos ketchupot, a kék csomagolású sajtot. Ennek a továbbfejlesztett változata, amikor adunk neki egy saját kosarat, amit magával vihet, és kaphat egy saját bevásárlólistát, amire fel van rajzolva, miket kell megkeresnie a polcon. Az Anya nem tudja játék lényege: anya szeretne például rántott húst készíteni, de elfelejtette, mit kell hozzá megvenni, segíts neki!

A pszichológus szerint talán a legkimerítőbb helyzet az, amikor indulni kellene a játszótérről, a gyerek meg kicsit sem akarja. Ilyenkor segíthet egy báb, egy kis figura, amit felemelünk és elkezdünk beszéltetni: „Szerintem Boti nem is tud elmenni a játszótérről, túl kicsi ő még ahhoz, hogy összeszedje a játékait és magától elmenjen innen…” Ez általában oldja a nekifeszülést, és együttműködővé teszi a gyereket.