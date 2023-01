A népszerű kézműves kuckóban elmélyült munka zajlik. Az év első foglalkozását Kiss Andrea, az Agora igazgatóhelyettese vezeti. Anno a Gyermekek Háza igazgatójaként bőven szerzett tapasztalatot a munkatársaival a hasonló foglalkozások megszervezésében, lebonyolításában. Most is van az Agorában (amely most betölti a „Gyermekek Háza-funkciót” is) egy csapat, amelynek tagjai szombatról szombatra, minden alkalommal 9-től 12 óráig várják az óvodásokat és a kisiskolásokat – és persze a szüleiket – egy kis bütykölésre. Bármikor be lehet kapcsolódni, és bármikor föl lehet állni – itt semmi sem kötelező, és mindenki jól érzi magát. Igen, van „törzsközönség” , de mindig föltűnnek új kuckózók is.