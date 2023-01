A „Hogy érzed magad a bőrödben?” kérdésre érkezett mintegy 30 ezer válasz átlaga a tízes skálán az ötös érték körül mozog, tehát az emberek nagyrészt közepesen érzik magukat. A legboldogabb Vas (5,6 pont), egy hajszálnyival lemaradva követi Győr-Moson-Sopron és Pest (5,5 pont). Ez összecseng az egyéb adatokkal: a fővárosban és a nyugati határ mentén jobbak a bérek. Ha a családi állapotot nézzük, az állapítható meg, hogy a legboldogabbak a házasságban és kapcsolatban élők, majd az elváltak, őket követik az özvegyek és a legkevésbé boldogok az egyedülállók.

A megkérdezett szakember azt javasolta, legyenek olyan örömöt, feltöltődést adó tevékenységeink, amelyek a boldogság meg­élését segítik. Nagyon szerencsések azok, akik olyan munkát végeznek, amiben jól érzik magukat. Egy kötelező feladatot találhatok rossznak, és láthatom csak a negatív oldalát, de nézhetem a pozitív részét is, mi szerint képes vagyok az elvégzésére. Fontos, hogy legyenek átlátható céljaink, de az is, hogy a hozzá vezető úton közbeeső, apró célok is legyenek, hiszen ezek elérése újabb és újabb örömforrás. Akkor érezzük magunkat a legboldogabbnak, ha kedvünk szerint élhetünk. Kétfelé kellene venni a tevékenységeinket, egyrészt azokra, amelyek kötelezőek, másrészt azokra, amiket önmagunkért, a lelkünk feltöltődéséért teszünk.

Kozma Dóra, 2022-ben nyerte meg a Tündérszépek vasi fordulóját. – Fontos számomra a családom, ha velük minden rendben van, akkor az nekem is jó – mondta a fiatal hölgy. – Sokszor nem is a pénz jelenti a boldogságot, hanem az, hogy a szeretteimmel lehetek. A párommal tervezünk előre is. Az eljegyzés fontos pontja volt a közös életünknek.

- Ahogy a mondás tartja, ha egészség van, akkor minden megvan – ezt már Perl Zoltán, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya mondta. – A boldogsághoz egyértelműen hozzátartozik a család, a velük közösen eltöltött idő. Sokat hozzáad a jókedvhez, ha az ember azt csinálhatja, amit szeret. Nekem ebben is szerencsém van, hiszen mi kosárlabdázók éppen amiatt választottuk ezt a sportágat, mert mindenünk a sport.

Nagy Jonathan szombathelyi bűvész szerint a boldogság nem feltétlenül az anyagi javakból jön. – Minden egyes nap megvan a lehetőség arra, hogy olyan dolgokat tegyünk, amelyek maranadó élményt nyújtanak. Ez a boldogság kulcsa. Nekem nemcsak maga a bűvészkedés okoz örömet, hanem az is, amikor látom a gyerekek, felnőttek arcán, hogy sikerült őket elvarázsolni.