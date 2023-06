A szép idő is kedvezett a színes ruhákba öltözött mazsoretteknek, akik a Posta téren bemutatott rövid produkciók után vonultak a Nádasdy-várba, hogy összemérjék tudásukat a zsűri előtt. Dr. Máhr Tivadar alpolgármester elmondta, hogy a mazsorett fesztivál most már mondhatni több évtizedes hagyomány Sárváron, minden alkalommal az ország különböző településeiről érkeznek csoportok, akik aztán Sárvár jó hírnevét erősítik. A fesztivál egy szezonnyitó is egyben, hiszen a mazsorettekkel egy időben a Veterán Piknik is elstartolt, de még június végén a Fúvószenekari Fesztivált és Sörfesztivált is megrendezik a városban. Júliusban a Nádasdy Történelmi Napok következnek, majd augusztus elején a motoros fesztivál és végül a Folklór-napok színesítik a helyiek életét.

Csikós Györgyné, a Sárvári Mazsorett Együttes vezetője hangsúlyozta, hogy az 1998 óta megrendezett ma már hagyományos fesztivál idén is színvonalas produkciókat vonultatott fel. A zsűri kiosztotta az arany, ezüst és bronz okleveleket, a tamburmajor, a mosoly- és koreográfia díjakat, ez utóbbi esetében a legjobb show, a pompom és zászlós koreográfiákat külön jutalmazták. A sárvári csapatok között kiemelt arany-díjat kapott a Rózsaszín Párduc és a Kristály csoport is, akiknek oktatója Csikós Györgyné nívódíjas mazsorett oktató. A Bodorics Kitti oktató által vezetett szintén sárvári Holdfény csoport kiemelt arany oklevelet, a Napfény csoport arany fokozatot kapott.