A kert vendége volt az acsádi származású Kelbert Krisztina történész, a Savaria Múzeum történeti osztályának vezetője, aki a rózsanapon nemcsak előadást tartott, de ő töltötte be a rendezvény fővédnöki tisztét. Arról kérdeztük őt, miért Georgina napoknak nevezeték el az idei programot.

- A rózsanapok hosszabb múltra tekint vissza Acsádon, hiszen a Márk Rosariumban több alkalommal megrendezték már ezt a szokásosan júniusi rendezvényt, viszont az idei év különleges, mert a rendezők úgy döntöttek, hogy Georgina Napok néven folytatják a sorozatot. Ennek az az oka, hogy itt Acsádon, a Szegedy kastélyban élt száz évvel ezelőtt Szegedy Georgina és az ő felmenői – tudtuk meg Kelbert Krisztinától, aki könyvet is írt róla, és egy külön kötetet az édesanyjáról, Szegedy Györgynéről is a Szombathelyi nők sorozatban. - Amikor tavaly acsádiként felkérést kaptam, hogy tartsak itt egy előadást a kertben, Georginát választottam témául, hiszen a rózsák nem csak minket ihletnek meg, hanem őt is megihlették. Georgina imádta a növényeket, a kastélyukat is egy komoly botanikus kert vette körül. De nem csak ez motivált arra, hogy Georgina történetét feltárjam, hanem az is, hogy volt Badacsonyban egy kúriájuk, és amikor ott oral history interjúkat készítettem idősekkel, említették, hogy „pergolákon futtatott rózsavariációi” vették körül a Szegedy kúriát. A harmadik ok pedig az, hogy amikor dr. Pető Ernővel (kórházalapító, igazgató orvossal) 1929-ben felavatták a szombathelyi és Vas vármegyei közkórházat, akkor Georgina az egyik szereplője volt annak, hogy az épület környezetét rózsákkal ültessék be. Egy férjének, Pető Ernőnek, és amiben szerepel ez a kérdés, hogy „Virulnak-e már a kórházi rózsák?”

A harmadik rózsanap június 10-én, szombaton lesz, amikor 9.30-kor nyit majd a kert.

11 órától Dr. Kisvarga Szilvia (MATE – Budatétényi Rózsakert) tart előadást, 13 órakor indul a séta a kertben Pócs Margit Macu vezetésével. 14 órától Szöllősi Judit tart előadást a rózsákról, Zsohár Katával pedig vadvirágokból köthetünk szép csokrokat. 15 órakor kezdődik egy beszélgetés a hajdan volt faluról, régi képeslapok és családi fotók alapján. Egy csendes kertrészben egész délután lehetőség lesz múltidézésre. A beszélgetést vezeti: Boros Csabáné Edit. 16 órától gyerekek muzsikálnak.

A rendezvény ingyenesen látogatható.