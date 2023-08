Az egész héten át tartó táborba – amely sorban a tizedik – a hazai művészek mellett Erdélyből és a Felvidékről is érkeznek láncfűrészes szobrászok. Az alkotások nagyrészt motorfűrésszel készülnek, de sokan a finomításokat már kéziszerszámokkal végzik el. A láncfűrészek ma már alkalmasak arra, hogy bármilyen formázást el lehessen végezni velük, a gyártók kifejezetten fafaragói tevékenységre is kínálnak eszközöket. A fogtechnikusként dolgozó, képzőművészeti egyetemet végzett Kottrik Zoltán tervei között szerepel, hogy a jövőben egy nyári alkotótábort és művésztelepet hozzon létre Felsőmarácon, ahol többek között majd gyerekek is megismerkedhetnek több művészeti ággal. Az idei láncfűrészes fafaragó tábor pénteken egy szabadtéri kiállítással zárul majd, amelyre a szervezők minden érdeklődőt szívesen látnak.