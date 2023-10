A termelői piac 2021 májusában nyílt meg, éppen pünkösdhétfőn. Azóta szárnyal a vásár egész éven át. Az évszakok - ha nem is olyan éles váltásban, mint korábban - jönnek és mennek, de egy valami biztos: a szalafői termelő piac, ahol példás a vendégszeretet és páratlan a hangulat. És az ősz, a csodás ősz most is megpakolta a bőségkosarat, nem győztünk szemezgetni. Megtelt élménnyel a szívünk és a lelkünk, ezt is elraktároztuk az éléskamrába, a szűkebb esztendőkre.