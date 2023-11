Bea 23 évig volt a körmendi kórház felnőtt szakápolója, most Szentgotthárdon dolgozik foglalkozás-egészségügyi as - szisztensként. Munkája mellett szinte minden nap kézműveskedik. Van külön erre a célra egy garázsa, délutánonként, esténként és hétvégente ott tevékenykedik. Az elmúlt hetekben főleg őszi díszek készültek kis műhelyében, de most már „ráfordult” az év végi ünnepekre, adventi, karácsonyi hangulatban alkot.

– Talán már tíz éve is van annak, hogy hobbiszinten belekezdtem a kézművességbe, az alap a horgolás volt, sőt, ma is az. Nagymamámtól tanultam ezt a tevékenységet még kislánykoromban. Az évek alatt eltávolodtam ugyan a horgolástól, de felnőttként újra rátaláltam, nagyon szeretem csinálni – meséli Bea, aki időközben szappanöntésbe is kezdett. Könnyített eljárással dolgozik: mikrohullámú sütőben melegíti fel az alapanyagot, azt önti ki különböző szilikonformákba. Mint mondja, a lehetőségek tárháza végtelen. A formákat, illatokat és színeket sokféleképpen lehet variálni. Újabban a műgyantaöntés is felkerült a kézműves tevékenységek listájára.

Bea műgyantából kisebb dísztárgyakat, használati tárgyakat készít, például kulcstartót és vázát. – Párhuzamosan dolgozom több mindenen, mikor, mihez van kedvem, így nehéz megmondani, hogy egy-egy alkotáshoz hány munkaórára van szükség. Az biztos, hogy egy horgolt ágytakaró vagy poncsó több időt vesz igénybe, ezek elég munkás darabok. Szeretem váltogatni az egyes tevékenységeket, így biztos, hogy nem unom meg a mindennapi alkotómunkát – tette hozzá végül a kézműves.