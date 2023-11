Találni sem lehet alkalmasabb helyszínt a kastélynál egy szellemes, játékos és zajos partira – nem csoda, hogy fergetegesre sikerült a szombati összejövetel is. A rémséta volt a legnépszerűbb program: hetven csapat, több mint háromszázan mentek végig a félelmetes útvonalon – a helyieken kívül a környező településekről, Salköveskútról, Nemesbődről, Acsádról, Söptéről, Bükről, Csepregről, Szombathelyről is érkeztek – tudtuk meg Forrai Dániel polgármestertől. Versenyeken, szabadulószobában tették próbára az ügyességüket a csapatok: a kastély ebédlőjét egy gonosz varázsló szobává alakította, ahol egy rejtélyt kellett megoldaniuk a nevezőknek, ha ki akartak jutni. Rekord létszámú – 18 csapat – nevezett a tökfaragó versenyre. A tököket Kovács Ákos ajánlotta fel – az nyert, amelyikből a surányi kastélyt formázták. A jelmezverseny a gyerekeket mozgatta meg: a vassurányi Nagy Lili nyert, aki halott menyasszonynak öltözött. Csontvázak, napraforgó-lány, zombik, ápolónő, szellem és cowboy, boszorkányok, varázslók, macskák, gepárdkirály és -királynő is felbukkant a tömegben. Aki megéhezett, a büfében csillapíthatta az étvágyát és a szomjúságát forralt borral, sütőtöklével, vérszörppel, hamburgerrel. Aki pedig elég bátornak bizonyult, az megtudhatta, mit hoz a jövő, ha betért a vassurányi jóshoz. A sütivásár jótékony célt szolgált az önkormányzat, az Irány Surány Egyesület és a Gyermekeink Öröméért Egyesület szervezésében tető alá hozott buliban.