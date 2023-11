Amikor egy szülő a szélsőségesen erős tilalomrendszertől várja, hogy gyermeke biztonságban legyen, akkor könnyen csalódhat. Ha például orra bukik a gyermek a küszöbben, akkor bizonyíthatóan nem volt megfelelő az „Abba a szobába tilos bemenni!” – felkiáltás. Meg kellett volna mutatni a magasított küszöböt, amiben akár mi magunk is gyakran megbotlunk, mondja a szakember a Fiatal Családosok Klubja Tudástárában.

Mit jelent a vezetett felfedezés? A két szélsőség helyett az arany középutat, ahol a szülő figyelmeztet, ha kell eréllyel akár utasít, számon kér, de mindeközben testben, agyban és érzelmileg is jelen van. Bánásmódja érzelemgazdag, segítő-nevelő szándékú. Pont annyira engedi távol a gyereket, ameddig még először fizikailag, aztán majd a szavaival, megint később az egyensúlyra és biztonságra törekvő nevelés hatásával elérheti. Egyszerű példa erre a járni tanuló gyermek, akinek első önálló lépései még két ember között, „Gyere ide apához, gyere ide anyához” történik meg, így gyakorolja a járást azonnal utána nyúló, ölelő karok között. Később már csak a két kezét fogja valaki a feje felett, majd elengedik az egyik kezét, majd mindkettőt – de továbbra is rajta tartja a szülő a szemét a gyereken. Később már nem figyeli minden pillanatban, de egyedül nem engedi ki a házból, és megint később az az idő is eljön, amikor a mozgásfejlődés mellett az érzelmi és kognitív képességek is hasonlóan védett, nyomon követett úton fejlődnek annyira, hogy a szülő egyre messzebb engedi gyermekét. És csak akkor, ha meggyőződött arról, hogy gyermeke állomásról állomásra megérett és tovább vezethető.