Gáspár Esztert már régóta szerettem volna meghívni a Lélekbaristába. Az csak hab a tortán, hogy egy hónapja kolléganők is vagyunk. Azt gondolom munkatársaim is lelkesen bólogatnának, amikor azt mondom, hogy Eszter amerre jár, ott megjelenik a pozitivitás, a vidámság és a derű. Mert ő egy ilyen személyiség. Mindig pörög, valamin dolgozik, mosolyog. Lételeme a produktivitás. Korábban egyébként énekelni is hallhattuk, több klippel is jelentkezett. Ezeket itt meghallgathatja:

Aztán jött a kommunikáció és a műsorvezetés az életébe. Majd megszületett kisfia és lakberendezőként is kipróbálta magát. Amiről még a podcastben beszélünk:

Éneklés és zene

Anyaság, gyermeknevelés

Spiritualitás

Problémamegoldás

Mit hozott és vett el a covid?

Ez a beszélgetés egy igazán pozitív töltet lehet mindenki számára. Hallgassa meg!

Ha pedig kíváncsi Gáspár Eszter podcastjeire, akkor kattintson ide: