Egyszerűen, kevés pénzből megvalósítható a kedves malacos könyvjelző is: egy ív színes (origami) papírból pillanatok alatt meghajtogathatjuk. Később – remélhetőleg – játékosan ösztönöz majd az olvasásra, és nemcsak könyvjelzőként használhatják, hanem bábozhatnak is vele a gyerekek. Így hajtogassuk: egy A4-es lap egyik sarkát ráhajtjuk a szemközti oldalra úgy, hogy pontosan illeszkedjenek egymásra a szélek. Ollóval levágjuk a háromszög alatti fennmaradó részt – ezzel a négyzet alakú papírral dolgozunk. Egy háromszöget kapunk (dupla oldalon), melyet origami technikával továbbhajtogatunk. A háromszög hosszabb oldalain fekvő csúcsokat (hívjuk A és B-nek) felhajtjuk a háromszög harmadik csúcsára (C), ujjunkkal elsimítjuk a papírt, majd kinyitjuk a felhajtott két csúcsot (A és B). Fogjuk a háromszög harmadik csúcsát (C) és a dupla papírlap egyik rétegét lehajtjuk a háromszög aljáig. A háromszög A és B csúcsát egymás után behajtjuk úgy, hogy mindkettőt elrejtjük az így kapott kis négyzet belsejébe. Ragasszunk turcsi malacorrt, füleket a hajtogatott lapra.

Ezekkel az egyszerűen kivitelezhetőalkotásokkalkívánunk sikeres, boldog, szerencsés újesztendőt olvasóinknak!