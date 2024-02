– Régebben volt a calicivírusnak valamilyen szezonalitása, őszi-tavaszi betegségnek tartották, de tulajdonképpen bármikor okozhat járványokat. A vírusok nagyrészt bélfertőzést okoznak, általában szennyezett étel vagy ital formájában kerül be a kicsik szervezetébe. Viszont vannak kivételek, ilyen a rota- és a calicivírus is, ami nemcsak ilyen módon terjed, hanem kikerülhet a székletből, hányás során, de akár egy köhögés által is a gyerek szervezetéből – mondja a szakember. Hozzáteszi, ahogy bekerül a levegőbe, már sajnos képes is továbbfertőzni, ezért főképp zárt közösségekben terjedhet el futótűzszerűen – egy családban vagy óvodai, iskolai közösségekben. Azt is megtudjuk, hogy elsősorban a gyerekek a veszélyeztetettek, a felnőtteken ezek könnyebben „átmennek”. A calicivírus vezető tünete a hányás.

Dr. Vincze Magdolna praxisában nemrég az egyik szülő arról számolt be: egy éjszaka alatt nyolcszor hányt a gyerek. A doktornő azt javasolja az anyukáknak, apukáknak: ne legyen kapkodás! Azt mondja, ilyenkor az óvatos folyadék-visszapótlást kell megkísérelni. – Általában hűvös folyadékot, vizet vagy ásványvizet tanácsolunk, csak pár kortyot, hogy kicsit megnyugtassa a gyomrot. Ha látjuk, hogy az nem távozik a betegből, következő lépcsőfok a rehidráló folyadék, azzal is lehet próbálkozni – javasolja dr. Vincze Magdolna, aki szerint ha a víz a gyerekben marad, egy kis cukros teát is adhatunk; a kalóriabeviteltől talán nem gyengül le annyira a szervezet.

Ajánlott még ezekben az esetekben a rehidráló folyadék és a probiotikumok használata. Megtudjuk azt is, viszonylag csak ritkán fordul elő, hogy infúziós kezelésre is szorul a kis beteg.