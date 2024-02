Dzsenna és férje, Ármin nem tudatosan építettek nagy családot. Dzsenna előző házasságából két nagyobbik gyermekét, a 11 éves Noelt és a 8 éves Zentét hozta a kapcsolatba, akiket Ármin nem csupán elfogadott, példásan jó kapcsolatot ápol velük. A pár közös gyermekre is vágyott, így érkezett meg hozzájuk elsőként a most 5 éves Konor, majd sorban a többiek is: a 4 éves Kolin és a másfél éves Lizett.

– Én is és a férjem is pont olyan beállítottságúak vagyunk, hogy igényeljük a nyüzsgést, az ritka, hogy csak úgy otthon üljünk a fenekünkön. Öt gyerek és öt kutya mellett ez amúgy is lehetetlennek tűnik, pláne, hogy a gyerekek is olyanok, mint mi, állandó a zsizsgés – fogalmaz az anyuka, aki hozzáteszi: számukra már teljesen megszokott, hogy ilyen sokan vannak, de megérti, hogy külső szemmel miért tűnhet ez rendkívüli dolognak. Dzsenna a vállalkozásában édesanyákkal dolgozik együtt, s amióta a gyerekei közösségbe járnak, még több szülővel találkozik. Úgy érzi, az anyáknál előfordulhat, hogy „bedarálja őket” a mindennapi feladatok mókuskereke, emiatt elszigetelődhetnek otthon a gyerekekkel.” Természetesen mint mindenkinél, náluk sem habosbabos és tökéletes minden, nekik is vannak rosszabb napjaik, amikor a gyerekek nyűgösek és ő is elfárad – ahogy a szépet, úgy ezeket a pillanatokat is igyekszik megosztani a követőivel. Szeretné, hogy azok az anyukák, akik esetleg éppen rosszabb passzban vannak, lássák: nincsenek egyedül és igenis ér rosszul érezni magukat.

A fontos az, hogy ezekből a helyzetekből aztán megtalálják a kiutat is. Az ötgyermekes anyuka törekszik arra, hogy ebben a szellemiségben éljen, igyekszik mindenben, még a hisztikben és a nehezebb pillanatokban is meglátni a szépséget. Hiszen ő tudja, hogy milyen átélni a legrosszabbat, amit csak egy édesanya megtapasztalhat, azt, hogy milyen elveszíteni egy gyermeket. Csaknem tíz évvel ezelőtt ugyanis második gyermeke, Zselyke tíznaposan a karjai között halt meg.

Mint mondja, talán ezért is tekint egyfajta küldetésként arra, hogy megmutassa: minden együtt töltött percnek értéke van. Szeretné, ha az őt követő és ismerő édesanyák egy stabil és támogató bázist jelentenének egymás számára.