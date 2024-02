A Bartók Béla lakótelep fodrászatában már a bejárati ajtón elhelyezett felirat is jelezte pénteken: ez a nap nem a szokványos mederben zajlik, sőt, nagyon is más, mint a többi. Sürgősségi haj ambulancia - olvashatta mindenki, aki a fodrászatba érkezett hajat vágatni, festetni, csavartatni vagy daueroltatni. Simon Tibor mesterfodrász, a farsang ötletgazdája műtős orvosnak öltözve, nyakában fonendoszkóppal, fején fül-orr-gégészeti vizsgáló homloktükörrel fogadta a kuncsaftokat, nem is akármilyen módon. Mindenkit felvett a fodrász-osztályra: külön cetlire jegyezte fel a vendég (beteg) adatait, a beavatkozás típusát, a hajdoktor nevét, majd pecséttel és aláírással látta el a farsangi ambuláns lapot. Ugyanígy zárójelentés is kiadott a munka végeztével, a papírok szerint mindenki gyógyultan és boldogan távozott a sürgősségi haj- ambulanciáról. Közben a háttérben - a maximális összhatás kedvéért - a Vészhelyzet című amerikai sorozat főcím zenéje szólt. Szinte láttuk magunk előtt Bentont és Ross doktort.